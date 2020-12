Galaxy S10-, S9 en Note 10-serie krijgen alvast beveiligingsupdate december 2020

Volgende week zal Google haar beveiligingsupdate van december zelf vrijgeven. Samsung heeft niet stilgezeten en is in Nederland alvast begonnen met het uitrollen van de update naar de S9-, S10 en Note 10-serie.

December-update voor S10, Note 10 en S9

Drie toestelseries worden door Samsung vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. De update die vanaf nu beschikbaar komt, is de patch van december. Deze update wordt begin volgende week door Google zelf vrijgegeven, maar Samsung heeft hem alvast klaargezet voor een aantal modellen. Gebruikers melden aan DroidApp dat hij beschikbaar is voor de Samsung Galaxy S9, Galaxy S10 en Note 10.

Concreet betekent dit dat de update vanaf nu in Nederland gedownload kan worden voor de volgende toestellen;

De zeven smartphones kunnen vanaf nu de update binnenhalen, en je krijgt een melding als deze beschikbaar is. Omdat zowel Google als Samsung nog geen informatie hebben gedeeld over de inhoud van de updates, moeten we dit nog even afwachten. Je mag er vanuit gaan dat de fabrikanten zich voornamelijk hebben gericht op het dichten van eventuele lekken in de beveiliging van Android of van in dit geval Samsung-toepassingen. Zodra hierover meer informatie is, laten we je dit weten.

Dank voor het melden Raymond en Richard

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 538,00 euro

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 519,00 euro