Samsung Galaxy S20 FE en Z Flip: update naar Android 11 beschikbaar

Samsung geeft de gebruikers van de Samsung Galaxy S20 FE een mooi kerstcadeau. De update naar Android 11 wordt vanaf nu in Nederland uitgerold. Deze update brengt samen met One UI 3.0 een hoop verbeteringen.

Galaxy S20 FE krijgt Android 11

Er werd eerder door Samsung een overzicht gepubliceerd met de Nederlandse data waarop Android 11 beschikbaar zou komen. Tot nu toe lijkt er weinig van die lijst te kloppen, want Samsung heeft voor twee toestellen de update naar Android 11 klaarstaan in Nederland. De Galaxy Z Flip kreeg ‘m van de week al; en nu is ook de Samsung Galaxy S20 FE aan de beurt, zo laat Marianne weten.

Allereerst is het de beurt aan de 5G-versie van de Samsung Galaxy S20 FE. Dit terwijl de uitrol pas voor de maand februari gepland stond. Zolang hoeven gebruikers nu dus niet te wachten, zo wordt duidelijk. Onduidelijk is waarom Samsung eerder nog heeft gesteld de update pas in februari uit te rollen, maar dit is natuurlijk altijd leuk nieuws.

De update naar Android 11 is niet de enige verbetering. In dit artikel vind je alle nieuwe functies uit Android 11. Samsung geeft de Galaxy S20 FE ook de One UI 3.0 interface mee. Dit is de nieuwste skin van de fabrikant. Hier zitten verschillende nieuwe functies in, zoals een verbeterd meldingsvenster, de vernieuwde Apparaatbeheer-toepassing met verbeterde spaarstand en verschillende andere aanpassingen.

Uitrol update

Vanaf nu wordt de update uitgerold in Nederland. Je krijgt een melding als deze beschikbaar is voor je smartphone. Je kunt echter ook handmatig controleren of de update beschikbaar is door naar de instellingen op je toestel te gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer de 4G-versie de update krijgt. Zodra dat het geval is, zullen we dit artikel bijwerken met deze informatie.

In onze eerder verschenen Samsung Galaxy S20 FE review waren we al erg positief over het toestel. Daarbij viel de S20 FE in de prijzen bij de DroidApp Awards.