Samsung Galaxy S20 FE krijgt december-update; Tab S6 ontvangt november-patch

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy Tab S6 en de Galaxy S20 FE. Beide toestellen ontvangen een nieuwere beveiligingsupdate. Voor de Galaxy S20 FE is dit de nieuwe december-update.

Update voor Galaxy S20 FE en Tab S6

Voor twee modellen van Samsung is de fabrikant gestart met het verspreiden van een software-update. Allereerst is er een update voor de Samsung Galaxy S20 FE. De nieuwste smartphone van het bedrijf, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Galaxy S20 FE review, ontvangt de beveiligingsupdate van december. Omdat deze pas in de komende week door Google zelf uitgelicht zal worden, durven we nog niet te zeggen welke verbeteringen en optimalisaties deze met zich meebrengt. Het is een update van een kleine 165MB groot en wordt vanaf nu aangeboden in Nederland.

Tab S6

Voor de Samsung Galaxy Tab S6 wordt ook een nieuwe update uitgerold, zo laat Jan ons weten. Zijn tablet wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate van november 2020. Ondanks dat het alleen om een security-patch lijkt te gaan, heeft de update een grootte van 382,29MB.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.