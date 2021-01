Samsung verplaatst uitrol-data Android 11 voor Nederland: update vertraagd

Voor verschillende Samsung-toestellen is de uitrol van Android 11 in Nederland vertraagd. Onder andere voor de Galaxy Z Fold-modellen en de Galaxy S10-serie betekent dit slecht nieuws. Wat is er veranderd?

Android 11 voor S10 komt later

Samsung heeft in de afgelopen weken al voor meerdere toestellen de update naar Android 11 vrijgegeven. Denk aan de Note 20-serie, S20-reeks en verschillende andere modellen. Ook in de komende maanden zullen verschillende toestellen de update naar Android 11 met One UI 3.0 mogen ontvangen. Nu wordt duidelijk dat deze data is aangepast. Zo is er uitstel voor onder andere de Galaxy S10-serie en de vouwbare Z Fold modellen.

De Android 11 update voor de Galaxy S10-serie zou oorspronkelijk deze maand verwacht worden. Dat lijkt nu niet meer te gebeuren. Volgens het nieuwe overzicht komt de update in februari naar de Galaxy S10, S10+ en S10e. Voor de Galaxy S10 Lite is hij al wel beschikbaar sinds deze maand. Voor de bezitters van de Galaxy Z Fold en Z Fold 2 komt de update ook een maand later, wat betekent dat deze ook in februari uitgerold moet gaan worden. Uitstel is er ook voor de Note 10 en Note 10+, ook februari in plaats van januari.

Toch klopt niet alle informatie in de lijst. Zo is de update al langere tijd beschikbaar voor de Z Flip en S20 FE, en staat die in die lijst nog voor februari 2021. In de afgelopen tijd zagen we ook dat Samsung updates eerder vrijgaf dan dat Samsung eerder had beloofd, waardoor we zeker niet uitsluiten dat alle updates daadwerkelijk later komen. In verschillende landen is de uitrol van Android 11 al begonnen voor de Galaxy S10-serie, dus wellicht kunnen we hem toch nog deze maand verwachten.

We houden je op de hoogte! Mocht jij de update binnenkrijgen op je smartphone, laat het dan ons zeker weten, samen met een screenshot!