Samsung Galaxy A12 verkrijgbaar in Nederland voor €179

In december konden we kennismaken met de nieuwe Galaxy A12 van Samsung. De smartphonefabrikant positioneert het toestel in het goedkopere segment. Je kunt vanaf nu de Galaxy A12 aanschaffen.

Galaxy A12 kopen nu mogelijk

Ben je op zoek naar een meer betaalbare smartphone met toch degelijke specificaties, dan kan wellicht de Samsung Galaxy A12 het overwegen waard zijn. Uit de toesteldatabase van DroidApp blijkt dat de smartphone vanaf nu te koop is in Nederland. Voor de telefoon betaal je 179 euro, maar wat krijg je voor dat geld?

Aan boord van de Galaxy A12 is een 6,5 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Verder zien we 4GB aan werkgeheugen terug bij het toestel en een MediaTek Helio G35 octa-core processor. Standaard is er 64GB opslagruimte (uitbreidbaar met een geheugenkaart); voor twintig euro meer krijg je 128GB interne geheugen. De vingerafdrukscanner is aan de zijkant van de Samsung te vinden. Je kunt in het toestel twee simkaarten stoppen, handig voor de zakelijke lijn of voor op vakantie.

Voor het maken van foto’s is de Samsung Galaxy A12 voorzien van een quad-camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, 5MP groothoeklens, 2MP macro- en 2MP dieptelens. Voor selfies is er een 8 megapixel front-camera. Opvallend; zelfs een toestel in deze prijsklasse heeft niet altijd NFC, de A12 wel. Ook zien we een flinke 5000 mAh accu.

Je kunt de Samsung Galaxy A12 kopen bij: Coolblue, Samsung, Mobiel en Belsimpel.