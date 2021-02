‘Samsung gaat Galaxy A52 en A72 voorzien van 90Hz en 120Hz scherm’

Nieuwe verbeteringen staan klaar voor toestellen uit de Galaxy A-serie van Samsung. Volgens de actuele berichten krijgen de Galaxy A52 en A72 een scherm met een hoge verversingssnelheid.

Galaxy A52 en A72 met hoge verversingssnelheid

Er is meer informatie over de nieuwe Galaxy A-serie toestellen van Samsung. De Samsung Galaxy A52 en A72 die binnenkort verwacht worden, zullen worden voorzien van een scherm met een hoge verversingssnelheid. De smartphonefabrikant kiest volgens de nieuwe berichten ervoor om de 4G-versie van de A52 en A72 te voorzien van een 90Hz beeldscherm. De verversingsfrequentie van de 5G-versie van de A52 komt uit op 120Hz. Hierdoor verloopt scrollen een stuk smoother en komt dit ook bij het spelen van games ten goede.

Van de Galaxy A52 is ook nog meer bekend aan specs. De 5G-versie komt met een Snapdragon 750 chipset, een 6,5 inch Full-HD+ Super AMOLED display en 6GB/8GB werkgeheugen met 128GB/256GB opslagruimte. Samsung zal de Galaxy A52 een quad-camera meegeven met een 64MP hoofdlens, 12MP groothoek, 5MP diepte en 5MP macrolens. Voorop zal een 32 megapixel front-camera geplaatst worden. Verder wordt een 4500 mAh accu verwacht met 25W snelladen en natuurlijk Android 11.

De verwachting is dat Samsung in maart de nieuwe A-serie presenteert. Als hierover meer informatie is, lees je dat natuurlijk terug bij DroidApp.

