Samsung gaat nieuwe Galaxy A52 en Xcover 5 maandelijks van beveiligingsupdates voorzien

We zijn nog altijd in afwachting van de aankondiging van de nieuwe Galaxy A-serie met onder andere de Galaxy A52. Nu krijgen we wel meer informatie over de updates die de telefoon kan verwachten. Hetzelfde geldt voor de Galaxy Xcover 5.

Galaxy A52 krijgt prima updatebeleid

Samsung heeft haar update-pagina bijgewerkt met nieuwe informatie. We wisten al langer dat de Galaxy A52 er aan zat te komen, maar nu heeft Samsung zelf ook al vroegtijdig hierover wat informatie losgelaten, zo laat DroidApp-lezer Rob ons weten. Dankzij eerdere informatie hebben we al een beeld van hoe de smartphone eruit komt te zien en wat enkele eigenschappen zijn. Nu is er informatie over het updatebeleid.

De Samsung Galaxy A52 zal iedere maand een beveiligingsupdate ontvangen. Dit wordt duidelijk uit het bijgewerkte updateschema. Dat is goed nieuws, want bij de Galaxy A51 worden updates eenmaal per kwartaal uitgerold. Bij de voorganger daar weer van, de Galaxy A50 koos Samsung er wel voor maandelijks een security-patch beschikbaar te stellen.

Iedere maand zal ook de nog onaangekondigde Galaxy Xcover 5 iedere maand bijwerken met een nieuwe update, zo blijkt uit het overzicht.

Vorige maand maakte de Koreaanse fabrikant dat het toestellen vanaf 2019 voortaan tenminste vier jaar lang gaat voorzien van beveiligingsupdates. Als er meer nieuws is over de nieuwe A-serie, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.