Samsung Galaxy A52 duikt op in uitgebreide unboxing en hands-on video

Er is meer nieuws over de Samsung Galaxy A52-serie. De fabrikant zal naar verwachting het toestel volgende week aankondigen, maar we zien nu al een uitgebreide unboxing- en hands-on video.

Galaxy A52 in uitgebreide video

Op internet is een uitgebreide video opgedoken van de nog niet geïntroduceerde Galaxy A52. Woensdag werd bekend dat het plan waarschijnlijk is dat de smartphone, samen met de A72, op 17 maart aangekondigd gaat worden. In aanloop naar de aankondiging hiervan moeten we het doen met de leaks en geruchten.

YouTuber Moboaesthetics heeft vroegtijdig een retail-exemplaar van de Galaxy A52 in handen gekregen, waardoor we al een heel goed beeld krijgen van het nieuwe toestel. De A52 zal niet alleen als 4G-versie verschijnen, maar ook als 5G-variant, en die laatste zien we terug in de video. Dit exemplaar biedt bijvoorbeeld een 120Hz beeldscherm en een Snapdragon 750G chipset.

De smartphone is uitgebreid te bekijken in onderstaande video. We vermoeden dat ook dit toestel, net als eerdere Galaxy A5x-modellen weer goede verkoopcijfers weet te brengen voor de Koreaanse fabrikant.