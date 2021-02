Deze man livestreamt een Galaxy S21 die al 11 dagen onder water staat

Samsung heeft bij de Galaxy S21-serie aankondiging bekend gemaakt dat het toestel waterdicht is. Hiermee moet het toestel het een half uur onder water houden. Iemand heeft zijn aquarium gevuld en de proef op de som genomen, en dat in een mooie livestream.

Galaxy S21 onderwater

In onze Samsung Galaxy S21 preview hebben we je al uitgebreid bijgepraat over de drie nieuwe toestellen van Samsung. De fabrikant heeft de toestellen onlangs uitgebracht in Nederland. een enthousiasteling was wel benieuwd hoeveel tijd de telefoon nou écht onder water kon blijven. Volgens de fabrikant moet het toestel namelijk een half uur onderwater uit kunnen houden. Reden genoeg om voor een YouTuber de proef op de som te nemen, zijn aquarium te vullen en het allemaal live uit te zenden op YouTube.

Inmiddels zit de telefoon al ruim 11 dagen in het aquarium en is het apparaat nog steeds in werking. Aan de achterkant van het aquarium heeft de maker een wireless charger bevestigd, zodat de accu altijd vol blijft. De stopwatch laat zien hoe lang de telefoon al onderwater is. Omdat de timer na 99 uur, 59 minuten en 59 seconden automatisch stopte, wordt de stopwatch na die tijd steeds herstart. Dat wordt bijgehouden in de video.

Na 117 uur en 53 minuten gaf de telefoon aan dat er vocht gedetecteerd was. Hierbij reageerde het scherm niet en bleef het tussen applicaties springen. Een druk op de knop was het enige dat nodig was om hem weer zijn gang te laten gaan, ook dat geheel onderwater. Na 241 uur en 10 minuten werd gekeken of de speakers nog zich konden bewijzen. Het geluid is erg stil en nauwelijks verstaanbaar, maar de telefoon werkt nog steeds.

Benieuwd naar de livestream? Je kunt de Galaxy S21 onderwater hieronder bekijken. Tijdens het bekijken van deze video zie je enkele timelapse-filmpjes die hij eerder gemaakt heeft.



Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 822,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1031,00 euro