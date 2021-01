Samsung Galaxy S21 Ultra in duurzaamheidstest: hoe kwetsbaar is hij?

Deze week komt de Galaxy S21-serie officieel in de winkels te liggen. Eén van deze modellen is de Samsung Galaxy S21 Ultra. We zien nu hoe krasbestendig en robuust hij is, in de video van de Galaxy S21 Ultra duurzaamheidstest.

Galaxy S21 Ultra duurzaamheidstest

Deze week moet het gaan gebeuren; de Galaxy S21-serie is vanaf vrijdag officieel te koop in ons land. Je hebt dus nog maar kort om te profiteren van de interessante pre-order aanbiedingen met korting en cadeaus.

Zack van het YouTube-kanaal JerryRigEverything is alvast aan de slag gegaan met de nieuwe Galaxy S21 Ultra. Hij is weer op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag; hoe zit het met de duurzaamheid van de smartphone? Opvallend is dat de S21 Ultra over twee screenprotectors beschikt. Het is goed mogelijk dat dit een foutje is, want het lijkt vrij overdreven om dit toe te passen.

De Samsung Galaxy S21 Ultra duurzaamheidstest kun je hieronder bekijken. Daar wordt gekeken hoe kwetsbaar het scherm, de (plastic) behuizing, de knoppen en andere onderdelen zijn. DroidApp heeft reeds de beste Galaxy S21 hoesjes op een rij gezet, zodat je het (gladde) toestel direct goed kunt beschermen.

