LG deelt waardeloze update-planning voor Android 11

Eindelijk heeft LG meer informatie gedeeld over de planning van de update naar Android 11. En we kunnen stellen dat de blijdschap best achterwege mag blijven.

LG planning voor Android 11

Het heeft heel lang geduurd en veel fabrikanten hebben inmiddels één of meerdere toestellen al van Android 11 voorzien, en nu denkt ook LG eraan om eens te kijken naar de meest recente Android-versie. Het blijkt maar weer dat LG het updaten van smartphones nog altijd niet serieus neemt met deze lakse houding. Dit staat haaks op het beleid van Samsung, dat onlangs aangescherpt werd met veel betere voorwaarden.

Op de Duitse pagina van LG komen we de planning tegen van welke toestellen de update naar Android 11 kunnen verwachten. In totaal staan 7 toestellen in de rij om de nieuwe versie aangeboden te krijgen.

De LG Velvet 5G zal als eerst aan de beurt zijn. De update voor dit toestel moet in april 2021 verschijnen. Voor de Velvet 4G moet je wachten tot het derde kwartaal. De LG G8X is in Q2 2021 aan de beurt. Voor de LG G8S bezitters is er ook matig nieuws; pas in het derde kwartaal kun je de update naar Android 11 verwachten.

Heb je net veel geld uitgegeven aan de LG Wing, moet je ook nog ontzettend lang wachten op een nieuwe Android-versie. De planning van de Koreaanse fabrikant is vrij vaag qua specifieke maand, maar pas in het vierde kwartaal van 2021, wanneer we al de eerste toestellen met Android 12 gaan zien, is de Wing aan de beurt. In Q4 2021 zullen ook de LG K42 en K52 de update naar Android 11 krijgen.

