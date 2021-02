Galaxy S10 Lite en zelfs de LG Q7 uit 2018 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Voor twee toestellen wordt een nieuwe update vrijgegeven. De nieuwste update is beschikbaar voor de Samsung Galaxy S10 Lite en zelfs voor de LG Q7 is er een update.

Galaxy S10 Lite

Samsung heeft in Nederland een update klaargezet voor de Samsung Galaxy S10 Lite. De smartphone wordt bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven. Dit betekent dat je voor dit toestel beveiligingsupdate februari 2021 binnen kunt halen. Tipgevers laten weten dat de update circa 220MB groot is en verder geen nieuwe functies met zich mee lijkt te brengen.

LG

Dan is er nog opmerkelijk nieuws over LG. De in 2018 uitgebrachte LG Q7 krijgt ook een nieuwe beveiligingsupdate. Best opmerkelijk, gezien LG het lang niet altijd even nauw neemt met het updaten van haar smartphones.

Johan laat weten dat hij vandaag beveiligingsupdate januari 2021 heeft ontvangen voor zijn toestel. De laatste update was die van november 2020. Een nieuwe Android-versie zit er vooralsnog niet in. De LG Q7 blijft op Android 9 Pie draaien.

