Nokia X20, G50 en Galaxy S10 Lite ontvangen nieuwe security-patch

Een nieuwe updateronde is van start gegaan. We zien dat verschillende toestellen van Nokia en ook een Samsung worden geüpdatet. Opvallend is de Galaxy S10 Lite die een nieuwe update binnen ziet rollen.

Updates bij Nokia en Samsung

We houden je op DroidApp graag op de hoogte van updates die verschijnen voor Android-smartphones. Daarom horen we het graag van je als je een update hebt ontvangen op je telefoon of tablet. Dat hebben onder andere Jan en Marcel gedaan. Drie toestellen zien een nieuwe update binnenkomen, en de details zetten we op een rijtje.

Allereerst bij Samsung, voor de Samsung Galaxy S10 Lite. De smartphone van de Koreaanse fabrikant wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate september. Deze update pakt tientallen kwetsbaarheden aan in de beveiliging van Android, gepaard met de patches van Samsung zelf. De laatste keer dat het toestel een patch aangeboden kreeg, was met de update van juni.

Nokia’s

Twee Nokia-toestellen worden eveneens bijgewerkt met een update. Het gaat hier om de Nokia X20 en de Nokia G50. De modellen krijgen alle twee de beveiligingsupdate van oktober aangeboden. Nokia heeft hierbij verder geen nieuwe functies of mogelijkheden toegevoegd, dus het is enkel de security-patch die nieuw is voor de twee smartphones. De grootte van de update zit bij beide rond de 100MB.

