Android Update Bulletin week 41: deze toestellen kregen updates

We blikken terug op de afgelopen zeven dagen die achter ons liggen. Ook in de afgelopen week zijn de nodige toestellen voorzien van updates. Denk aan de eerste smartphones die Android 14 hebben gekregen. Een overzicht vind je in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 41

DroidApp geeft je iedere zondag een overzicht met de updates die in de afgelopen week zijn uitgerold. We zien dat fabrikanten achter de schermen druk bezig zijn met de realisatie van Android 14. Xiaomi is de eerste fabrikant die de definitieve versie van de nieuwe versie beschikbaar heeft gesteld voor niet-Pixel toestellen.

Maar er zijn meer updates uitgerold deze week. DroidApp zet ze op een rij in dit artikel.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Fairphone

Fairphone 4: Android 13

Motorola

Motorola Edge 20 Pro: beveiligingsupdate september

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate september

Samsung

Xiaomi