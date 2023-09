Android beveiligingsupdate september 2023: 34 nieuwe patches

Android is een nieuwe beveiligingsupdate rijker. Google brengt maandelijks een nieuwe security-patch uit, en nu zijn we aangekomen bij die van september. Wat brengt de nieuwe update?

Beveiligingsupdate september 2023

De negende beveiligingsupdate van 2023 voor Android is een feit. Google heeft de details vrijgegeven van deze nieuwe security-patch. In totaal gaat het om 34 patches die zijn gevonden in Android. Dit betekent dat deze zwakke plekken aangepakt zijn door Google en gedicht worden met deze update. Sommige patches maken deel uit van de Google Play Systeemupdate van september.

Al deze patches zijn niet voor alle Android-apparaten. Zoals bij iedere security-patch wordt er ook bij de beveiligingsupdate september onderscheid gemaakt tussen de onderdelen in het apparaat. Zo kan de chipset, Android-versie en bepaalde andere zaken verschillen per toestel.

In de komende weken zullen we verschillende toestellen gaan zien die bijgewerkt worden met de beveiligingsupdate van september. Als je de september-update binnenkrijgt op je smartphone of tablet, laat het dan ons zeker weten. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving. We ontvangen je tip graag samen met een screenshot op het mailadres redactie@droidapp.nl.