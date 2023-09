Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in september 2023

De verschillende streamingdiensten voegen ook deze maand weer nieuwe content toe. Wat is er in september nieuw op Netflix, Videoland en de andere diensten? Dat zetten we op een rijtje.

Nieuw op de streamingdiensten in september

We kunnen ook in de komende weken weer genieten van nieuwe series, films en afleveringen op de verschillende streamingdiensten. Met de start van een nieuwe maand zien we een hoop nieuwe titels voorbij komen. DroidApp zet ze in deze streaminggids op een rijtje.

Netflix

We beginnen met de nieuwe titels in september bij Netflix. De videodienst komt met nieuwe content waardoor je de komende uren wel doorkomt. Denk onder andere aan het vierde, en tevens laatste seizoen van Sex Education. Verder zien we Top Boy seizoen 3, de film Happy Ending en een nieuw seizoen van Virgin River.



Videoland

Ook bij Videoland wordt er het nodige toegevoegd in september. Televisieprogramma’s zoals Married At First Sight: Match or Mistake, of B&B Vol Liefde: België wordt toegevoegd aan de streamingdienst. Er is echter meer nieuwe content.

Series

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf True Life Crime 2 1/9/2023 The Spectacular 1 9/9/2023 61st Street 2 11/9/2023 Scott & Bailey 4 15/9/2023

Films

Titel Beschikbaar vanaf Acts Of Vengeance 1/9/2023 Bullet Head 1/9/2023 Dangerous 1/9/2023 Definately, Maybe 1/9/2023 Hot Fuzz 1/9/2023 Khali The Killer 1/9/2023 Macbeth 1/9/2023 Midnight Sun 1/9/2023 Overdrive 1/9/2023 Replicas 1/9/2023 Smokin’ Aces 1/9/2023 The Bombing 1/9/2023 Paddington 2 (NL + ENG) 6/9/2023 The Spy Who Dumped Me 9/9/2023

Programma’s

Titel Seizoen Beschikbaar vanaf Holland’s Got Talent 11 1/9/2023 DNA Singers 2 2/9/2023 Expeditie Robinson 18 2/9/2023 B&B Vol Liefde België 2 3/9/2023 Renze Op Zondag 4 3/9/2023 24 Uur In De ER 18 4/9/2023 Politie Op Je Hielen UK 19 4/9/2023 Secrets Of The Fast Food Giants 1 7/9/2023 Spoedeisende Hulp In De Nacht 3 t/m 4 8/9/2023 Het Roer Om: Verbouwing Frans Kasteel 10 10/9/2023 History Of The Sitcom 1 15//9/2023 Married At First Sight: Match Or Mistake – Videoland Original 2 19/9/2023 Ambulance UK Code Red 1 21/9/2023 Een Reis Door Zuid-Korea 1 26/9/2023 ’s Werelds Meest Luxe Cruiseschip 2 27/9/2023 The Food That Built The World 3 28/9/2023 De Verraders Halloween – Videoland Original 3 30/9/2023

Amazon Prime

Bij Amazon Prime kan de kaskraker Barbie al gekeken worden in september. Deze film vind je nog in de bioscoop, maar vanaf 4 september is hij er ook thuis. Maar er zijn meer titels.

Titel Datum The Wheel of Time – Seizoen 2 1 september Elvis 2 september Barbie 4 september No Hard Feelings 4 september Tschugger – seizoen 1 5 september De Club 7 september Sitting in Bars with Cake 8 september All or Nothing: The German National Team in Quatar 8 september FC Barcelona: A New Era 9 september Insidious: The Red Door 11 september The Resort 12 september Wilderness 15 september Below Deck – Seizoen 1 – 4 15 september Meg 2: The Trench 18 september John Wick: The Continental – Seizoen 1 22 september Gen V – Seizoen 1 29 september

Disney+

In september worden er nieuwe films en series toegevoegd aan Disney+. Het overzicht hiervan vind je in onderstaande tabel.