Netflix, Videoland, Prime en Disney+: dit is er nieuw in juli 2023

De maand juli is begonnen en ook deze maand zal het aanbod op de streamingdiensten uitgebreid worden. Welke nieuwe films, series en programma’s kunnen we verwachten op Netflix, Disney+, Videoland en Prime? Dat zetten we in dit artikel op een rijtje.

Nieuw op de streamingdiensten in juli

We kunnen ook deze maand weer genoeg nieuws verwachten op de verschillende streamingdiensten. We schreven vorige maand al over de nieuwe content van juni. In dit artikel bespreken we de nieuwe content van Netflix, Videoland en Amazon Prime van juli. Wat is er nieuw en wanneer komt de nieuwe titel uit?

Netflix

Bij Netflix zien we verschillende nieuwe titels. Zo kun je vanaf later deze maand de documentaire bekijken over de band WHAM!. De film ‘The Out-Laws’ komt naar Netflix, net als Casa Coco en natuurlijk tal van nieuwe series. Het overzicht met nieuwe titels hebben we hieronder voor je neergezet.

Videoland

RTL, de eigenaar van Videoland, heeft een overzicht gegeven van de nieuwe content die we in juli op Videoland terug kunnen gaan zien. Het overzicht vind je hieronder.

Series

1 juli: New Amsterdam (seizoen 4)

2 juli: Het A-woord (seizoen 1)

4 juli: A Million Little Things (seizoen 4)

11 juli: S.W.A.T. (seizoen 4)

Films

1 juli: 12 Years a Slave

1 juli: 3 Days to Kill

1 juli: A Perfectly Normal Family

1 juli: Chasing Waterfalls

1 juli: Demain Tout Commence

1 juli: Loving Pablo

1 juli: Eté 85

1 juli: Falling for Vermont

1 juli: Inside Llewyn Davis

1 juli: Insidious: Chapter 2

1 juli: John Wick 3

1 juli: Kin

1 juli: Labor Day

1 juli: Long Shot

1 juli: Love Unleashed

1 juli: The Art of Us

1 juli: The Salzburg Story

1 juli: While You Were Dating

1 juli: Prisoners

1 juli: The Next Three Days

1 juli: Trading Paint

1 juli: Valerian

4 juli: Into The Dark: The Current Occupant

10 juli: Money Plane

15 juli: The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

23 juli: Fukushima 50

30 juli: Boss Level

Programma’s

9 juli: De Verraders België (seizoen 1)

10 juli: Amazing Spaces (seizoen 4)

11 juli: B&B Vol Liefde (seizoen 2)

11 juli: Ik Weet Er Alles Van (seizoen 4)

11 juli: Love Island (seizoen 3)

12 juli: Gordon, Gino & Fred Op Reis Door Griekenland (seizoen 1)

12 juli: Team Spoedeisende Hulp Australië (seizoen 1)

14 juli: Paris in Love (seizoen 1)

15 juli: De Ware Jacob (seizoen 1)

17 juli: Ondernemerslounge 2 GO (seizoen 7)

21 juli: Married At First Sight USA (seizoen 14)

24 juli: Echte Gooische Moeders: La Dolce Vita (seizoen 1)

25 juli: Spoedeisende Hulp Australië (seizoen 2)

30 juli: Canada’s Drag Race (seizoen 2)

30 juli: House of Drag (seizoen 2)

Kids

1 juli: Ballerina

1 juli: Corgi

1 juli: Playmobil: de Film

1 juli: Sammy’s Avonturen 2

1 juli: Tarzan

9 juli: De Sprookjessprokkelaar

9 juli: Joris en de Draak

9 juli: Minidisco: Hoedje van Papier

9 juli: Sprookjesmusical: De Gelaarsde Kat

9 juli: Sprookjesboom (seizoen 3 en 4)

Documentaire

6 juli: Remco vs Pharma

Amazon Prime

Op Amazon Prime komt in juli de volgende content beschikbaar;

Dog 1 juli Beautiful Disaster 6 juli The Horror of Dolores Roach – seizoen 1 7 juli Robots 7 juli The Summer I Turned Pretty – seizoen 2 14 juli Invincible – seizoen 2 22 juli De Regenboogmoorden 22 juli Antoon – Engel 21 juli Good Omens – seizoen 2 28 juli Guy Ritchie’s The Covenant 28 juli

Disney+

Op Disney+ kunnen we de volgende nieuwe content verwachten:

Grey’s Anatomy, seizoen 19 (nu beschikbaar)

The Clearing, finale (vanaf 5 juli)

Kizazi Moto: Generation Fire (vanaf 5 juli)

Pandora: Beneath the Paradise (vanaf 5 juli)

Secret Invasion

SkyShowtime

Klanten van SkyShowtime kunnen profiteren van twee nieuwe series en vijf nieuwe films, waaronder Puss in Boots. Verspreid over de maand komt de nieuwe content beschikbaar. Heb je nog geen SkyShowtime, dan kun je de gratis proefperiode hier starten. Daarna betaal je 6,99 euro per maand voor het aanbod van films en series.