Netflix stopt in sommige regio’s met goedkoop Basis-abonnement

Het Basis-abonnement bij Netflix is een handige keuze voor degenen die niet veel eisen hebben, maar wel willen genieten van films en series. Het is echter nog maar de vraag of je nog lang kunt profiteren van dit abonnement. Zo wordt deze vorm geschrapt in Canada.

Stopt Netflix met het goedkope abonnement?

Wanneer je een abonnement wilt afsluiten bij Netflix, heb je hier keuze uit drie abonnementen. Het Basis-, Standaard- en Premium-abonnement. Elk met hun eigen voordelen. In sommige landen, en waarschijnlijk in de toekomst ook in de Benelux, kun je ook kiezen voor een abonnement dat goedkoper is, waarbij je soms advertenties krijgt te zien. Het lijkt erop dat de streamingdienst de Basis-abonnementsvorm wil schrappen en wil vervangen door de versie met advertenties. Als je dit niet wilt, dan moet je overstappen naar het Standaard-plan.

Het Basis-abonnement biedt de basismogelijkheden voor het gebruik van Netflix. Je kunt het abonnement gebruiken voor één gebruiker en laat je in 720p HD-resolutie kijken. Bij het standaard abonnement kun je op twee apparaten tegelijkertijd kijken en is de beeldresolutie Full-HD. Canada is nu de eerste regio waar het Basis-abonnement niet meer beschikbaar is en enkel nog gekozen kan worden voor het standaard-abonnement met reclame, het standaard abonnement zonder reclame of de premium-versie. Voor bestaande klanten verandert er niets; zij kunnen totdat zij het abonnement veranderen of opzeggen gebruik blijven maken van het plan. Nieuwe en terugkerende klanten kunnen het basisabonnement niet meer kiezen.

Onbekend is of Netflix het basisabonnement in meer landen uit het aanbod wil halen. Vooralsnog verwachten we niet dat dit in Nederland en België het geval zal zijn op korte termijn. In ons land wordt namelijk het abonnement met reclame (nog) niet aangeboden. Onbekend is of dat gaat veranderen, al is die verwachting er wel. In verschillende Europese landen is de abonnementsvorm al wel beschikbaar.