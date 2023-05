Videoland verhoogt vanaf juni de prijzen voor abonnementen

Streamingdienst Videoland heeft bekend gemaakt dat de abonnementen in prijzen stijgen. De prijsveranderingen gaan volgende maand in, per 20 juni. Volgens Videoland is de prijsverhoging nodig voor het verbeteren van de content.

Videoland wordt duurder

Videoland heeft bekend gemaakt dat het prijsverhogingen doorvoert in de abonnementen. Het gaat om een prijsverhoging die neerkomt op maximaal 1 euro extra per maand. Het abonnement met reclame blijft dezelfde prijs. De nieuwe prijzen gaan in per 20 juni 2023. Klanten worden deze maand door de videodienst ingelicht per e-mail. De wijziging geldt dus ook voor bestaande klanten van Videoland.

Volgens de streamingdienst is de prijsverhoging nodig om meer exclusieve series, films en documentaires van eigen bodem en uit het buitenland aan te kunnen bieden. Het basisabonnement met reclame blijft 4,99 euro per maand. Videoland Plus stijgt van 8,99 euro naar 9,99 euro per maand. Voor Videoland Premium betaal je voortaan maandelijks 11,99 euro, in plaats van 10,99 euro. De laatste keer dat de prijzen bij Videoland verhoogd waren, was in januari 2022. Toen gingen de prijzen eveneens een euro omhoog. In 2020 kwam RTL, de eigenaar van Videoland, met het basisabonnement waarbij je tussendoor reclame krijgt te zien. Dat abonnement is sinds de introductie nog nooit in prijs verhoogd.