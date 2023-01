We hebben weer de leukste titels voor komende week verzameld en op een rijtje gezet. Deze films en series vind je vanaf week 4 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

Narvik

April 1940. De ogen van de wereld zijn gericht op Narvik, een klein stadje in het noorden van Noorwegen, een bron van het ijzererts dat nodig is voor Hitlers oorlogsmachine. Gedurende twee maanden van hevige winteroorlog krijgt de Duitse leider zijn eerste nederlaag te verwerken.

Lockwood & Co (seizoen 1)

Een meisje met buitengewone paranormale gaven voegt zich bij twee begaafde tienerjongens van een klein spokenjachtbureau om de vele dodelijke geesten te bestrijden die in Londen rondspoken.

Alchemy of Souls (seizoen 2)

Een machtige tovenares in het lichaam van een blinde vrouw ontmoet een man uit een prestigieuze familie, die haar hulp wil om zijn lot te veranderen.

Trolley (seizoen 1)

Een plotselinge tragedie haalt de vrouw van een gemeenteraadslid uit haar privéleven en dwingt haar om familiegeheimen en haar eigen verontrustende verleden onder ogen te zien.

Pathé Thuis

She Said

New York Times verslaggevers Megan Twohey en Jodi Kantor onthullen een van de belangrijkste verhalen in een generatie – een verhaal dat hielp de #MeToo beweging te lanceren en decennia van stilte rond het onderwerp seksueel geweld in Hollywood verbrijzelde.

The Stranger

Twee vreemden raken in gesprek tijdens een lange reis. De een is een verdachte in een onopgeloste vermissingszaak en de ander een undercoveragent die hem op het spoor is. Hun ongemakkelijke vriendschap wordt de kern van deze hechte thriller, die gebaseerd is op het ware verhaal van een van de grootste onderzoeken en undercoveroperaties in Australië.

Disney+

Extraordinary (seizoen 1)

In een wereld waar iedereen een kracht ontwikkelt op zijn 18e verjaardag, deed Jen dat niet. Ze wordt 25 en wacht nog steeds op die van haar. Verdwaald in een grote, verwarrende wereld en gewapend met niets anders dan een beetje hoop en vooral veel wanhoop, begint Jen haar reis om haar misschien-superkracht te vinden. Maar terwijl ze dat doet, ontdekt ze misschien het plezier om gewoon oké te zijn.

Videoland

H3L (seizoen 5)

De nieuwe kinderen Tess en haar broer Thomas zijn net in klas H3L. Ze leren snel de leuke Roos kennen, de rebelse Olivier en zijn beste vriend Faiz. Hoe zullen ze zich in de groep plaatsen en zich staande houden in H3L? Tess houdt bovendien een videodagboek bij waarin ze over haar klasgenoten vertelt, en dat is niet altijd positief.

HBO Max

The Last of Us (seizoen 1)

Twintig jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd, wordt Joel, een doorgewinterde overlever, ingehuurd om Ellie, een 14-jarig meisje, uit een onderdrukte quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus wordt al snel een brute, hartverscheurende reis, als ze beiden de Verenigde Staten moeten doorkruisen en op elkaar zijn aangewezen om te overleven.