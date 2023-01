Sim-only aanbiedingen van januari 2023: de beste deals

Er zijn nieuwe deals voor een nieuw sim-only abonnement. Iedere maand zetten we de beste sim-only abonnementen op een rij, en dat doen we ook deze maand. Waar kun je de beste deals scoren?

Sim-only aanbiedingen van januari

DroidApp zet maandelijks op een rijtje waar je de beste sim-only deals kunt scoren. Dat doen we ook deze maand, want er zijn met de start van het nieuwe jaar weer een aantal mooie aanbiedingen. Sowieso is vaak een (goedkoop) sim-only abonnement voordeliger dan prepaid, en ook daarmee kan het lonen om te kijken naar de aanbiedingen. DroidApp zet de drie beste sim-only aanbiedingen van januari op een rijtje.

Simpel

Een provider die vaak terugkomt in het overzicht is Simpel. Dat is deze maand niet anders, want er is weer een hele mooie deal. Allereerst maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile. Wil je een abonnement afsluiten voor je kind, dan kun je ervoor kiezen voor een plafond. Dit kost 50 eurocent per maand en zorgt ervoor dat je nooit meer betaalt dan het ingestelde bedrag. Overigens kun je dit plafond ook gewoon voor jezelf gebruiken. De bundel met 14GB internet en onbeperkt bellen kost tijdelijk slechts 10,00 euro per maand. Genoeg aan weinig? Dan is er voor 3,50 euro de bundel met 500MB en 50 minuten.

Te bestellen bij Simpel

Tele2

Voor een mooie aanbieding kun je ook terecht bij Tele2. Sowieso krijg je klantvoordeel als je thuis een abonnement hebt van T-Mobile of een Tele2 abonnement op hetzelfde adres. Het klantvoordeel bestaat uit 5,00 euro korting op T-Mobile Thuis en ook krijg je tot 5GB extra data op je mobiele abonnement. Ook zonder deze voordelen heeft Tele2 een mooie aanbieding. De bundel met 20GB en 200 minuten/sms’jes kost je tijdelijk slechts 14,00 euro per maand. Eventueel kun je nog kiezen voor Unlimited Elk Weekend, waarmee je in het weekend onbeperkt kunt internetten binnen Nederland en 4,6GB kunt gebruiken in de EU.

Verkrijgbaar bij Tele2

Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe maakt gebruik van het netwerk van Vodafone. Dit betekent ook dat je voordeel krijgt als je thuis Ziggo hebt. Je krijgt dan dubbel zoveel data en een gratis Ziggo tv-pakket. Bij Hollandsnieuwe gaat alles uit één bundel. Dit betekent dat één SMS gelijk staat aan één minuut en één MB. Nu zijn er zogenaamde ‘Buitenkansje’ aanbiedingen. Een bundel met 10.000 MB/minuten/SMS kost je 12,00 euro per maand.

Je kunt voor deze aanbieding terecht bij Hollandsnieuwe

Meer providers

Er zijn nog meer providers die elk hun aanbiedingen hebben. Hieronder linken we je direct naar de juiste pagina, zodat je gelijk kunt zien welke deals zij hebben. Twijfel je nog, dan is er onze handige sim-only vergelijker, waarmee je direct kunt kijken welk abonnement het beste bij je wensen past.