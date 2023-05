Disney+ vanaf eind dit jaar met reclame-abonnement in Europa

Disney+ is het streamingplatform van Disney. De dienst komt later dit jaar met de introductie van een nieuwe abonnementsvorm. Hiermee kun je voor een lager maandbedrag gebruik maken van Disney+, maar zijn er wel advertenties.

Disney+ met reclame

Al maanden gaan er berichten rond over een nieuwe abonnementsvorm van Disney+. In ruil voor advertenties en reclame tijdens het kijken, betaal je een lager maandbedrag. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Disney bekend gemaakt, dat dit abonnement er inderdaad aan zit te komen. En deze zal ook beschikbaar komen in Europa. Het bedrijf laat nog in het midden, naar welke landen precies. Het is dus niet bekend of Nederland en België hier tussen zitten. Wel hoorde Nederland bij één van de eerste landen waar Disney+ überhaupt beschikbaar kwam. Dit gebeurde in 2019.

De prijs van het abonnement is niet bekend. In de Verenigde Staten kwam Disney+ al eerder met een abonnement met advertenties. Hierbij werd de maandprijs van het goedkoopste abonnement gebruikt, en stegen de prijzen van de andere abonnementen. Onlangs werd er overigens al een prijsverhoging bij Disney+ doorgevoerd. Het is niet bekend wanneer Disney+ definitief de reclamevariant toe gaat voegen. Ook andere streamingdiensten werken aan een advertentie-abonnement, zo werkt Netflix hier ook aan.