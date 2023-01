Disney+ verhoogt per direct de prijzen: dit zijn de nieuwe tarieven

Waar we eerder al schreven over de verhoging van de prijzen bij ViaPlay, volgt nu ook Disney+ met een prijsverhoging. De streamingdienst heeft de prijzen per direct verhoogd, wat opvallend is, aangezien er niet eerst een aankondiging hierover uitgestuurd is.

Disney+ wordt duurder

Streamingdiensten verhogen de prijzen. We schreven donderdag al over de prijsverhoging bij ViaPlay, en nu hebben we vergelijkbaar nieuws over Disney+. De dienst heeft geen officieel bericht uitgestuurd over de verandering van de prijzen, waardoor het op dit moment niet helemaal duidelijk is wat er gaat gebeuren met bestaande klanten. Zij dienen van tevoren ingelicht te worden over de nieuwe tarieven, dus voor hen zullen de nieuwe prijzen nog niet direct gelden, maar we achten de kans groot dat in de toekomst dit wel staat te gebeuren.

Sinds 2019 kunnen we Disney+ gebruiken in Nederland. Het platform verscheen in ons land voor een maandprijs van 6,99 euro, of 69,99 euro voor één jaar. In de tussentijd is de prijs al verhoogd naar 8,99 euro (of 89,99 voor een jaar). Nu zien we dat de prijzen van een Disney+ abonnement wederom zijn verhoogd. Wanneer je nu Disney+ afsluit, betaal je 9,99 euro per maand. Kies je voor een jaarabonnement, dan betaal je 99,90 euro, waarmee je twaalf maanden voor de prijs van tien krijgt.

Je kunt Disney+ afsluiten via de eigen website van Disney+. Wil je weten wat de nieuwste content is? Iedere week zet DroidApp op een rij de nieuwste streamingtips op een rij, met de nieuwste content voor de komende week.