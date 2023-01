ViaPlay gaat prijzen flink verhogen: dit gaan providers doen

Klanten van streamingdienst ViaPlay gaan meer betalen per maand. Vanaf 1 maart worden de prijzen verhoogd voor de abonnementen. ViaPlay wordt onder andere gebruikt voor het kijken van Formule 1.

ViaPlay wordt duurder

Streamingdienst ViaPlay gaat duurder worden. Het bedrijf heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 maart 2023 de prijzen omhoog gaan. Degenen die nu een nieuw abonnement afsluiten, betalen direct al het hogere bedrag. De maandprijs gaat omhoog van 13,99 euro, naar 15,99 euro per maand. Een stijging dus van twee euro per maand.

Ziggo heeft bekend gemaakt dat de nieuwe prijzen van ViaPlay doorberekend worden aan de klanten. Zij worden binnenkort ingelicht over de wijziging. KPN laat weten dat de huidige tarieven voorlopig nog berekend worden. Vanaf 1 juli zal wel de nieuwe prijs van 15,99 euro per maand in rekening gebracht worden.

ViaPlay is vooral bekend vanwege de uitzendrechten voor de Formule 1. Ook andere sporten worden uitgezonden via het platform, zoals de Premier League en dartwedstrijden. Eerder liet ViaPlay al weten dat het niet werkt aan een goedkoper abonnement met reclame. Iets wat wel in de plannen staat van Netflix.