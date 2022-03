ViaPlay (met F1) beschikbaar in Nederland: dit moet je erover weten

ViaPlay heeft haar diensten uitgebracht in Nederland. Vanaf vandaag kun je er terecht voor tal van series, kanalen én natuurlijk de Formule 1. We zetten de dingen die je moet weten, voor je op een rijtje.

ViaPlay in Nederland

De dienst ViaPlay is vanaf vandaag beschikbaar in ons land, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. De dienst komt vooral voor de Formule 1-liefhebber als geroepen. ViaPlay heeft namelijk de rechten in handen om komend seizoen de races uit te zenden. Dit betekent dat je oneindig kunt genieten van de races en natuurlijk van de overwinningen van Max Verstappen.

De uitzendingen worden voorzien van Nederlands commentaar en bevat ook een voorbeschouwing en hoogtepunten die je kunt kijken. Ook andere racewedstrijden zoals de F2 en F3 worden via ViaPlay uitgezonden. ViaPlay laat weten dat Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg, samen met Amber Brantsen zorgen voor de presentatie. Op het gebied van sport heeft ViaPlay verder nog de Duitse Bundesliga en de Engelse Premier League opgenomen in het aanbod.

Meer dan sport

Niet alleen voor sport kun je voor terecht bij ViaPlay. Via de streamingdienst kun je ook verschillende series en dergelijke kijken van andere kanalen. Denk aan Hayu, Dreamworks en Starzplay. Deze diensten zijn allemaal beschikbaar via ViaPlay, zonder dat je hiervoor een apart abonnement af hoeft te sluiten. ViaPlay biedt de mogelijkheid om content te casten via de Chromecast, te kijken op je telefoon of direct op de televisie te kijken via de TV-app. Ook het kijken op de computer of laptop behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Afsluiten

Wil je je account delen, dan is het goed te weten dat je met maximaal twee apparaten tegelijkertijd kunt streamen. Je kunt per 24 uur maximaal 5 apparaten gebruiken, dus daarin probeert de dienst het delen van je account te beperken. ViaPlay kun je vanaf nu afsluiten bij KPN, T-Mobile en bij VodafoneZiggo.

Een abonnement kost 13,99 euro per maand. De eerste paar maanden profiteer je van een korting, waardoor je 9,99 euro per maand kwijt bent. Bij T-Mobile krijg je bij een nieuw abonnement de eerste vier maanden ViaPlay gratis.