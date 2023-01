Misschien vind je komende week weer een nieuwe aflevering van je favoriete serie op een streamingsdienst. Deze films en series vind je vanaf week 2 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

Sky Rojo (seizoen 3)

Op de vlucht voor hun pooier en zijn handlangers beginnen drie vrouwen aan een wilde en gekke reis op zoek naar vrijheid in een derde seizoen van Sky Rojo.

Vikings: Valhalla (seizoen 2)

In dit vervolg op “Vikings” zijn honderd jaar verstreken en staat een nieuwe generatie legendarische helden op om haar eigen lot te bepalen – en geschiedenis te schrijven.

Sexify (seizoen 2)

Om een innovatieve seks-app te bouwen en een techwedstrijd te winnen, moeten een seksueel onervaren studente en haar vrienden de ontmoedigende wereld van de intimiteit verkennen.

The Circle (seizoen 5)

Status en strategie botsen in dit sociale experiment en wedstrijdprogramma waarin online spelers flirten, vriendschap sluiten en catfishen op weg naar $100.000.

Trolley (seizoen 1)

Een plotselinge tragedie haalt de vrouw van een gemeenteraadslid uit haar privéleven en dwingt haar om familiegeheimen en haar eigen verontrustende verleden onder ogen te zien.

Pathé Thuis

The Beasts

Antoine en Olga, een Frans echtpaar, wonen al lange tijd in een klein dorpje in Galicië. Ze beoefenen ecologisch verantwoorde landbouw en restaureren verlaten huizen om de herbevolking te bevorderen. Alles zou idyllisch moeten zijn, maar hun verzet tegen een windmolenproject zorgt voor een ernstig conflict met hun buren. De spanning loopt op tot het punt van onherstelbaarheid.

Bo

Wanneer de wispelturige Bo naar Georgië reist om het graf van haar vader, een bekende trompettist, te bezoeken, loopt ze zijn vroegere jeugdvriend Levan tegen het lijf. Op zoek naar haar wortels en een duidelijker beeld van haar vader besluit ze mee te liften in Levan’s truck. Ondanks het leeftijdsverschil geven ze voorzichtig toe aan de liefde die ze voor elkaar voelen. Het weemoedige trompetspel van Bo’s vader begeleidt hun reis door het adembenemende Georgische landschap. Uiteindelijk durven ze elkaar te vertrouwen dat zowel Bo als Levan hun grootste geheimen delen.

Disney+

The Menu

Een koppel reist naar een kusteiland om te eten in een exclusief restaurant waar de chef een overvloedig menu heeft bereid, met enkele schokkende verrassingen.

Videoland

The Real Housewives of Dubai (seizoen 1)

Een groep vrouwen navigeert door hun relaties, carrières en extreem weelderige en ultra-rijke levensstijl in de Verenigde Arabische Emiraten. Met het woestijnparadijs van Dubai als achtergrond staat deze speeltuin van miljardairs bekend om zijn overdadige weelde, adembenemende moderne architectuur en wilde nachtleven.

The Spy Who Dumped Me

Een paar beste vrienden van in de dertig raken ongewild verstrikt in een internationale samenzwering wanneer de ex-vriend van de ene opduikt in hun appartement met een team dodelijke moordenaars op zijn hielen.