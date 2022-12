Ook voor komende week hebben we weer een overzicht van films en series die kunt verwachten op je favoriete streamingsdienst. Deze films en series vind je vanaf week 51 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

Everest: De Jonge Yeti

Een groep buitenbeentjes ontmoet een jonge Yeti genaamd Everest, en ze gaan op weg om het magische wezen te herenigen met zijn familie op de berg van zijn naamgenoot.

Alice in Borderland (seizoen 2)

Samen met zijn twee vrienden komt een door videogames geobsedeerde jongeman terecht in een vreemde versie van Tokio, waar ze gevaarlijke spelletjes moeten spelen om te winnen.

Emily in Paris (seizoen 3)

Wanneer de ambitieuze marketingmanager uit Chicago Emily onverwacht haar droombaan vindt in Parijs, omarmt ze een nieuw leven terwijl ze jongleert met werk, vrienden en romantiek.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

De wereldberoemde detective Benoit Blanc vertrekt naar Griekenland om de geheimen van een miljardair en zijn bonte verzameling vrienden te ontrafelen.

Pathé Thuis

Vesper

Na de ineenstorting van het ecosysteem van de aarde zal Vesper, een 13-jarig meisje dat worstelt om te overleven met haar verlamde vader, een mysterieuze Vrouw ontmoeten. Door haar geheim wordt Vesper gedwongen haar verstand, kracht en vaardigheden op het gebied van bio-hacking te gebruiken om te vechten voor de mogelijkheid van een nieuwe toekomst.

Disney+

Strange World

Een reis diep in een onbekend en verraderlijk land, waar fantastische wezens de legendarische Clades opwachten – een familie ontdekkingsreizigers wier meningsverschillen hun laatste, en verreweg meest cruciale, missie dreigen te doen mislukken.

Barbarian

In de stad voor een sollicitatiegesprek komt een jonge vrouw ’s avonds laat aan bij haar Airbnb. Ze ontdekt dat deze per ongeluk dubbel geboekt is en dat er al een vreemde man verblijft. Tegen beter weten in besluit ze toch te blijven slapen.

Videoland

The Good Doctor (seizoen 6)

Shaun Murphy, een jonge chirurg met autisme en het syndroom van savant, verhuist van een rustig plattelandsleven naar de chirurgische afdeling van een prestigieus ziekenhuis. Shaun kan zich niet persoonlijk verbinden met zijn omgeving, maar gebruikt zijn buitengewone medische gaven om levens te redden en het scepticisme van zijn collega’s uit te dagen.