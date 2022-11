Nieuw op Netflix, Videoland en Pathé Thuis de komende week (week 48 – 2022)

December staat voor de deur en dat kan maar één ding betekenen; de kerstfilms komen er aan! Deze films en series vind je vanaf week 48 van 2022 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, HBO Max en meer.

Netflix

Knives Out

Wanneer de bekende misdaadromanschrijver Harlan Thrombey dood wordt aangetroffen op zijn landgoed, net na zijn 85e verjaardag, wordt de nieuwsgierige en debonaire rechercheur Benoit Blanc op mysterieuze wijze gevraagd een onderzoek in te stellen.

Snack vs. Chef (seizoen 1)

Twaalf chefs gebruiken hun innerlijke voedingswetenschap om klassieke snacks opnieuw te maken en hun eigen originele traktaties te bedenken voor een prijs van 50.000 dollar.

A Kindhearted Christmas

Met enthousiasme de feestdagen doorkomen is lastiger voor Jamie sinds haar man Matt is overleden. Matt hield van Kerstmis en vond ongekende vreugde in het geven aan anderen. Terwijl ze herinneringen ophaalt met familie, realiseert Jamie zich dat het stadje wanhopig iemand nodig heeft met Matt’s genie voor het bedenken van de kleine gebaren.

Gone Baby Gone

Wanneer de 4-jarige Amanda McCready uit haar huis verdwijnt en de politie weinig vooruitgang boekt bij het oplossen van de zaak, huurt de tante van het meisje, Beatrice McCready, twee privé-detectives in, Patrick Kenzie en Angie Gennaro. De detectives geven grif toe dat ze weinig ervaring hebben met dit soort zaken, maar de familie wil hen om twee redenen – ze zijn geen agenten en ze kennen de moeilijke buurt waarin ze allemaal wonen.

Shaun the Sheep: The Flight before Christmas

Shaun’s seizoensgebonden opwinding verandert in ontsteltenis wanneer een inval op de boerderij om grotere sokken te halen er per ongeluk toe leidt dat Timmy vermist wordt. Kan Shaun Timmy terugkrijgen voordat hij iemand anders’ cadeau wordt?

The Blacklist (seizoen 9)

Raymond “Red” Reddington, een van de meest gezochte vluchtelingen van de FBI, geeft zich persoonlijk over op het hoofdkwartier van de FBI in Washington D.C. Hij beweert dat hij en de FBI dezelfde belangen hebben: het oppakken van gevaarlijke criminelen en terroristen. In de afgelopen twee decennia heeft hij een lijst gemaakt van criminelen en terroristen die het belangrijkst zijn, maar die de FBI niet kan vinden omdat ze niet weten dat ze bestaan.

Pathé Thuis

Ticket to Paradise

Een gescheiden stel vormt een team en reist naar Bali om te voorkomen dat hun dochter dezelfde fout maakt als zij 25 jaar geleden.

HBO Max

Gossip Girl (seizoen 2)

Acht jaar nadat de oorspronkelijke website op zwart ging, maakt een nieuwe generatie New Yorkse privéschool tieners kennis met de sociale controle van Gossip Girl.

Disney+

The Patient (seizoen 1)

Een psychotherapeut wordt gevangen gehouden door een seriemoordenaar met een ongewoon verzoek: beteugel zijn moordzuchtige neigingen.

Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules

Greg Heffley, nu in de zevende klas, denkt dat hij alles voor elkaar heeft. Maar Greg’s oudere broer, Rodrick, staat te popelen om hem de les te lezen.

Videoland

Taken

Tijdens een vakantie met een vriendin in Parijs wordt een Amerikaans meisje ontvoerd door een bende mensenhandelaars die haar willen verkopen voor gedwongen prostitutie.