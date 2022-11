Ook voor komende week hebben we weer een overzicht van films en series die kunt verwachten op je favoriete streamingsdienst. Deze films en series vind je vanaf week 46 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

The Wonder

In de Ierse Midlands van 1859 gaat een Engelse verpleegster, Lib Wright, naar een klein dorpje om te observeren wat sommigen zien als een medische anomalie en anderen als een wonder, dat een meisje maandenlang zonder voedsel heeft overleefd. Toeristen stromen toe om de 11-jarige Anna O’Donnell te zien, en een journalist is gekomen om de sensatie te verslaan als twee vreemden elkaars leven veranderen in een verhaal van liefde tegenover kwaad.

One of us is lying (seizoen 2)

Het verhaal van wat er gebeurt als vijf middelbare scholieren nablijven en slechts vier er levend uitkomen. Iedereen is een verdachte, en iedereen heeft iets te verbergen.

Dead to me (seizoen 3)

Een weduwe is op zoek naar de doorrijder die haar man doodreed en raakt bevriend met een excentrieke optimiste die niet is wat ze lijkt.

Élite (seizoen 6)

Wanneer drie kinderen uit de arbeidersklasse zich inschrijven op de meest exclusieve school in Spanje, leidt de botsing tussen de rijke en de arme leerlingen tot een tragedie.

Pathé Thuis

The Consequences

Sinds Fabiola haar man zag sterven bij een duikongeval, is niets meer hetzelfde. Moe van het niet beter worden, besluit ze zichzelf een onconventionele therapie voor te schrijven: samen met haar vader en haar tienerdochter reist ze naar een huis van haar familie op een klein vulkanisch eiland.

HBO Max

FBoy Island Nederland (seizoen 1)

Aflevering 5 t/m 8, waarin drie vrouwen verhuizen naar een tropisch eiland waar ze worden vergezeld door 16 mannen – 8 zelfbenoemde “Nice Guys” op zoek naar liefde, en 8 zelfbenoemde “FBoys,” daar om te strijden voor een geldprijs.

The Sex Lives of College Girls (seizoen 2)

Volg vier kamergenoten als ze aankomen op het prestigieuze Essex College in New England. Een bundel tegenstrijdigheden en hormonen, deze meisjes zijn even beminnelijk als vervelend als ze hun nieuwe, vrije leven op de campus leiden.



Disney+

Tell me lies (seizoen 1)

Ga terug naar de snelle zoogdierenmetropool Zootopia in deze korte serie die dieper ingaat op het leven van enkele van de meest intrigerende personages van de film, waaronder Fru Fru, de pas getrouwde poolspitsmuis, Gazelle’s getalenteerde tijgerdanseressen en de luiaard vol verrassingen, Flash.



Disenchanted

Giselle is gedesillusioneerd door het leven in de stad, voelt zich niet op haar plaats in de buitenwijken en is gefrustreerd dat haar lang en gelukkig leven niet zo gemakkelijk te vinden is. Door per ongeluk de hele stad in een echt sprookje te veranderen en het toekomstige geluk van haar familie in gevaar te brengen, moet ze een race tegen de klok aangaan om de betovering ongedaan te maken en te bepalen wat ‘nog lang en gelukkig’ voor haar en haar familie betekent.

Videoland

Follow Me

Een social media persoonlijkheid reist met zijn vrienden naar Moskou om nieuwe inhoud vast te leggen voor zijn succesvolle VLOG. Steeds de grenzen verleggend en inspelend op een groeiend publiek, betreden ze een koude wereld van mysterie, overdaad en gevaar. Wanneer de grenzen tussen het echte leven en sociale media vervagen, moet de groep vechten om te ontsnappen en te overleven.