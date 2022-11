Disney+ voert hogere abonnementsprijzen in; veel nieuwe abonnees

Klanten van Disney+ gaan te maken krijgen met een prijsverhoging. Duidelijk is dat in de Verenigde Staten de prijs flink omhoog gaat. Het aantal abonnees van de streamingdienst is overigens ook nog eens flink gestegen in het afgelopen kwartaal.

Disney+ wordt duurder

Streamingdienst Disney+ heeft bekend gemaakt dat het de prijzen voor klanten in de Verenigde Staten flink gaat verhogen. Hiermee wordt het vermoeden gewekt dat we binnenkort ook de prijsverhoging terug gaan zien in Nederland en België. Op dit moment betalen gebruikers voor het Oh 8 dollar per maand. Vanaf 8 december gaat dit bedrag omhoog naar 11 dollar per maand.

Opvallend is dat Disney+ nog wel steeds een abonnement aanbiedt van 8 dollar. Dat wordt echter een nieuwe abonnementsvorm waarbij gebruikers reclame te zien krijgen tijdens het kijken van series en films op Disney+. Het basisabonnement stijgt dus met drie dollar. In Nederland en België betalen we voor het basisabonnement nu 8,99 euro per maand. Op dit moment is niet bekend of en wanneer Disney+ de prijzen in ons land gaat verhogen.

Meer abonnees

Bij het bekendmaken van de nieuwe cijfers heeft Disney+ bekend gemaakt dat het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal flink is gestegen. Er was een toename van 12,1 miljoen abonnees. Het aantal abonnees in totaal staat nu op een kleine 165 miljoen. Wel werd er nog steeds een fors verlies geleden. Dat verlies kwam in het afgelopen kwartaal uit op 1,47 miljard dollar. Een flinke toename, aangezien dit het vorige kwartaal nog 630 miljoen dollar was. Het doel is om vanaf 2024 Disney+ winstgevend te laten draaien.

Leestip: iedere week nieuwe titels op Disney+