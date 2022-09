Nieuw op Netflix, Pathé, Disney+ en meer de komende week (week 39– 2022)

We eindigen de maand september met een vers overzicht van de nieuwste films en series op je favoriete streamingsdiensten. Dit vind je nieuw in week 39 van 2022 op Netflix, Pathé Thuis en Disney+.

Netflix

Plan A Plan B

Wanneer een serieuze koppelaarster een kantoor betrekt naast een cynische echtscheidingsadvocaat, wordt hun bittere conflict bemoeilijkt door een groeiende aantrekkingskracht.

Die Kaiserin (seizoen 1)

Twee jonge mensen ontmoeten elkaar. En het is de spreekwoordelijke liefde op het eerste gezicht. Hij is keizer Frans Jozef van Oostenrijk-Hongarije, zij is Elisabeth von Wittelsbach, prinses van Beieren en de zus van de vrouw met wie Frans zal trouwen…

Nine Days

Een teruggetrokken man voert een reeks gesprekken met menselijke zielen voor een kans om geboren te worden.

Disney+

Hocus Pocus 2

Het is 29 jaar geleden dat iemand de Black Flame Candle aanstak en de 17e-eeuwse zusters liet herrijzen, en ze zijn uit op wraak. Nu is het aan drie middelbare scholieren om te voorkomen dat de vraatzuchtige heksen een nieuwe ravage aanrichten in Salem voor zonsopgang op All Hallow’s Eve.

Pathé Thuis

Half Nelson

Ondanks zijn toewijding aan de middelbare scholieren die zijn klas vullen, leidt de idealistische leraar Dan Dunne een geheim leven van verslaving dat de meerderheid van zijn leerlingen nooit te weten zal komen.

Amazon Prime Video

My Best Friend’s Exorcism

Het is 1988. Abby en Gretchen zijn beste vriendinnen sinds de vierde klas. Nadat een avondje naakt zwemmen rampzalig verkeerd afloopt, begint Gretchen zich anders te gedragen, waardoor Abby vermoedt dat haar beste vriendin bezeten is door een demon. Met de hulp van onwaarschijnlijke bondgenoten begint Abby aan een zoektocht om Gretchen te redden. Maar is hun vriendschap sterk genoeg om de duivel te verslaan?