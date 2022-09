Nieuw op Netflix, HBO, Amazon en meer de komende week (week 36 – 2022)

In de eerste volle week van september zijn er weer tal van nieuwe titels te vinden op de online streamingsdiensten. Deze films en series vind je vanaf week 36 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Entrapped (seizoen 1)

In dit vervolg op “Trapped” onderzoeken Andri en Hinrika de moord op een sektelid in verband met het landconflict van een motorbende en de verdwijning van een vrouw in 2013.

The Imperfects (seizoen 1)

Nadat een experimentele gentherapie hen in monsters heeft veranderd, spannen drie twintigers samen om de verantwoordelijke wetenschapper op te sporen en hem te dwingen hen weer menselijk te maken.

HollyBlood

Javi vindt Sara, erg leuk, maar ze weet niet eens dat ze bestaat: ze heeft alleen oog voor vampiersaga’s uit boeken en films. Maar als Javi een vampier was geweest, zou Sara hem zeker mogen.

Cobra Kai (seizoen 5)

Dit vervolg op Karate Kid begint 30 jaar na het karatetoernooi van 1984 en Johnny Lawrence gaat op zoek naar verlossing door de beruchte Cobra Kai karate-dojo te heropenen. Dit doet zijn oude rivaliteit met de succesvolle Daniel LaRusso weer oplaaien, die zonder mentor Mr. Miyagi probeert de balans in zijn leven te bewaren.

Apollo 11

Een blik op de Apollo 11 missie om op de maan te landen onder leiding van commandant Neil Armstrong en piloot Buzz Aldrin.

Pathé Thuis

Bergman Island

Een Engels-Duits filmmakend koppel trekt zich deze zomer terug op Fårö (Zweden) om er scenario’s te schrijven voor hun komende films, als een pelgrimstocht naar de plek die Ingmar Bergman inspireerde. Naarmate de zomer vordert en hun scenario’s vorderen, beginnen de grenzen tussen realiteit en fictie te vervagen tegen de achtergrond van het wilde landschap van het eiland.

Amazon Prime Video

Licorice Pizza

Het verhaal van Alana Kane en Gary Valentine terwijl ze rondrennen en verliefd worden in de San Fernando Valley, 1973.

HBO Max

Rick and Morty (seizoen 6)

Rick is een mentaal onevenwichtige maar wetenschappelijk begaafde oude man die onlangs weer contact heeft gemaakt met zijn familie. Het grootste deel van zijn tijd betrekt hij zijn jonge kleinzoon Morty in gevaarlijke, bizarre avonturen in de ruimte en alternatieve universums. Samen met Morty’s toch al onstabiele gezinsleven zorgen deze gebeurtenissen voor veel ellende bij Morty thuis en op school.

Damages (seizoen 1-5)

Damages is een Amerikaanse juridische thriller televisieserie. Het verhaal draait om de briljante, meedogenloze advocate Patty Hewes en haar protégée, Ellen Parsons, pas afgestudeerd aan de rechtenfaculteit. Elk seizoen wordt een grote zaak behandeld die Hewes en haar kantoor aanneemt.

Disney+

Thor: Love and Thunder

Nadat zijn pensioen wordt onderbroken door Gorr de Goddelijke Slager, een galactische moordenaar die de goden wil uitroeien, roept Thor Odinson de hulp in van Koning Valkyrie, Korg, en ex-vriendin Jane Foster, die nu op onverklaarbare wijze Mjolnir hanteert als het Relatief Machtige Meisje Thor. Samen beginnen ze aan een schrijnend kosmisch avontuur om het mysterie van de wraak van de God Butcher te ontrafelen en hem te stoppen voor het te laat is.