Nieuw op Netflix, HBO, Amazon en meer de komende week (week 35 – 2022)

Met september voor de deur gaan we week 35 in met ook deze week weer een overzicht van de nieuwste films, series en documentaires. Deze series en films vind je vanaf week 35 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Devil in Ohio (seizoen 1)

Vastbesloten om een jonge patiënte te beschermen die ontsnapt is aan een mysterieuze sekte, neemt een psychiater het meisje in huis, waardoor haar eigen familie en leven in gevaar komt.

I Am a Killer (seizoen 3)

In deze documentaireserie vertellen ter dood veroordeelde gevangenen uit de eerste hand over hun misdaden.

Law Abiding Citizen

Een gefrustreerde man besluit het recht in eigen hand te nemen nadat een van de moordenaars van zijn familie door een schikking vrijuit gaat. Hij pakt niet alleen de moordenaar aan, maar ook de officier van justitie en anderen die bij de deal betrokken waren.

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles (seizoen 2)

Een tienerkonijn dat een echte samurai wil worden, vormt een team met nieuwe krijgersvrienden om hun stad te beschermen tegen Yokai-monsters, ninja’s en kwaadaardige buitenaardse wezens.

Apollo 11

Een blik op de Apollo 11 missie om op de maan te landen onder leiding van commandant Neil Armstrong en piloot Buzz Aldrin.

Amazon Prime Video

The Lord of the Rings: The Rings of Power (seizoen 1)

Beginnend in een tijd van relatieve vrede, volgen we een groep personages terwijl ze de confrontatie aangaan met het opnieuw opduikende kwaad in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Nevelbergen, tot de majestueuze bossen van Lindon, tot het adembenemende eilandenrijk Númenor, tot de verste uithoeken van de kaart, deze koninkrijken en personages zullen een erfenis nalaten die nog lang na hun dood voortleeft.

Pathé Thuis

Explorer

Sir Ranulph Fiennes wordt beschouwd als ’s werelds grootste levende ontdekkingsreiziger. Een van zijn buitengewone prestaties is dat hij als eerste de wereld van pool tot pool heeft rondgereisd, te voet Antarctica is overgestoken, talloze wereldrecords heeft gebroken en een verloren stad in Arabië heeft ontdekt. Hij reisde naar de gevaarlijkste plekken op aarde, verloor de helft van zijn vingers aan bevriezing, zamelde miljoenen ponden in voor het goede doel en werd bijna gecast als James Bond. Maar wie is de man die liever gewoon ‘Ran’ wordt genoemd?

Downton Abbey: A New Era

De familie Crawley gaat op een grote reis naar Zuid-Frankrijk om het mysterie van de pas geërfde villa van de gravin te ontrafelen.

Disney+

The Patient (seizoen 1)

Een psychotherapeut wordt gevangen gehouden door een seriemoordenaar met een ongewoon verzoek: zijn moorddadige driften beteugelen.

HBO Max

Spider-Man: Homecoming

Na de gebeurtenissen van Captain America: Civil War probeert Peter Parker, met de hulp van zijn mentor Tony Stark, een balans te vinden tussen zijn leven als gewone middelbare scholier in Queens, New York City, en het bestrijden van misdaad als zijn superhelden alter ego Spider-Man als een nieuwe bedreiging, de Gier, opduikt.

The Last Movie Stars (miniserie)

Een viering van Paul Newman en Joanne Woodward’s iconische carrières en decennia-lange partnerschap. Regisseur Ethan Hawke brengt leven en kleur in deze definitieve geschiedenis van hun liefde, leven en filantropie.

Videoland

Mad Max: Fury Road

Een apocalyptisch verhaal dat zich afspeelt in de verste uithoeken van onze planeet, in een grimmig woestijnlandschap waar de mensheid gebroken is, en de meeste mensen gek zijn geworden van het vechten voor de eerste levensbehoeften. In deze wereld zijn twee rebellen op de vlucht die misschien de orde kunnen herstellen.