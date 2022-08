Nieuw op Netflix, Amazon, HBO en Disney+ de komende week (week 32 – 2022)

We hebben weer een vers overzicht van films, series en documentaires bij jouw favoriete streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 32 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Locke & Key (seizoen 3)

Drie broers en zussen die op het landgoed van hun voorouders gaan wonen na de gruwelijke moord op hun vader, ontdekken de magische sleutels van hun nieuwe huis, die gebruikt moeten worden in hun strijd tegen een kwaadaardig wezen dat de sleutels en hun krachten wil hebben.

Spider-Man: No Way Home

Peter Parker is ontmaskerd en niet langer in staat zijn normale leven te scheiden van de hoge inzet van het superheld-zijn. Wanneer hij Doctor Strange om hulp vraagt, wordt de inzet nog gevaarlijker en wordt hij gedwongen te ontdekken wat het werkelijk betekent om Spider-Man te zijn.

Never Have I Ever (seizoen 3)

Na een traumatisch jaar wil een Indisch-Amerikaanse tiener van uitschot naar populair veranderen. Maar vrienden, familie en gevoelens maken het haar niet gemakkelijk.

I Just Killed My Dad (seizoen 1)

Anthony Templet schoot zijn vader neer en heeft het nooit ontkend. Maar waarom hij het deed is een complexe vraag met diepgaande implicaties. Verken Anthony’s psyche voorafgaand aan de gebeurtenissen van 3 juni 2019 en de reis van zijn mentale en emotionele nasleep.

Instant Dream Home, In deze serie worden huizen in 12 uur tijd omgetoverd tot waar paradijs.

Dota: Dragon’s Blood, Het verhaal van Davion die zich inzet om plagen op de wereld te bestrijden.

Disney+

I Am Groot (seizoen 1)

Er is geen bewaker van het heelal voor deze ondeugende peuter! Baby Groot speelt de hoofdrol in zijn eigen collectie shorts, waarin hij zijn gloriedagen als volwassene verkent en in de problemen komt tussen de sterren.

Pathé Thuis

The Unbearable Weight of Massive Talent

Nick Cage, die zijn creativiteit niet kwijt kan en financieel geruïneerd dreigt te worden, moet een aanbod van 1 miljoen dollar accepteren om de verjaardag van een gevaarlijke superfan bij te wonen. De zaken nemen een onverwachte wending wanneer Cage wordt gerekruteerd door een CIA-agent en gedwongen wordt om zijn eigen legende waar te maken door zijn meest iconische en geliefde personages op het scherm te channelen om zichzelf en zijn geliefden te redden.

One Second

Een filmfan ontsnapt uit een werkkamp tijdens de Chinese Culturele Revolutie en krijgt een relatie met een dakloze zwerfster.

a-ha: The Movie

Toen “Take On Me” in 1985 nummer 1 bereikte op Billboard in de VS, kwam de droom uit. Of toch niet? De band was niet voorbereid op wat het succes kon brengen, waaronder spanningen tussen de drie bandleden.

Amazon Prime Video

A League of Their Own

In 1943 reist Carson Shaw naar Chicago om te proberen voor de All-American Girls Professional Baseball League uit te komen. Daar ontmoet ze andere vrouwen die er ook van dromen prof-honkbal te spelen en legt ze connecties die haar wereld openleggen. Max Chapman uit Rockford komt ook naar de try-outs, maar wordt afgewezen. Met de steun van haar beste vriend Clance moet ze een nieuwe weg inslaan om haar droom na te jagen.

HBO Max

Baby Driver

Een jonge chauffeur wordt gedwongen om voor een misdaadbaas te werken en neemt deel aan een overval die gedoemd is te mislukken.

Angels & Demons

Harvard-symboloog Robert Langdon wordt door het Vaticaan gerekruteerd om de schijnbare terugkeer van de Illuminati – een geheime, ondergrondse organisatie – te onderzoeken nadat vier kardinalen zijn ontvoerd in de nacht van het pauselijk conclaaf.