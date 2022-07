Nieuw op Netflix, Amazon, HBO en Disney+ de komende week (week 29 – 2022)

Misschien ben je druk bezig met het pakken voor de zomervakantie en deze nieuwe series en films kun je de komende week in je koffer stoppen! Een overzicht van alle toevoegingen op Netflix, HBO, Disney+ en Amazon Prime Video in week 29 van 2022.



Netflix

Ghostbusters: Afterlife

Wanneer een alleenstaande moeder en haar twee kinderen in een klein stadje aankomen, ontdekken ze hun connectie met de originele Ghostbusters en de geheime erfenis die hun grootvader achterliet.

Live is Life

Zomer 1985. Zoals elk jaar reist Rodri van Catalonië naar Galicië en wordt hij herenigd met zijn vier vrienden. Als de echte problemen hun vriendschap beginnen te ondermijnen, beginnen de vijf aan een nachtelijk avontuur op zoek naar een mythisch object.

Virgin River (seizoen 4)

Na het zien van een advertentie voor een vroedvrouw, verhuist een pas gescheiden verpleegster uit de grote stad naar de redwood bossen van Californië, waar ze een intrigerende man ontmoet.

The Gray Man

Wanneer Court Gentry, alias Sierra Six, de meest bekwame huurling van de CIA, per ongeluk duistere agentschapsgeheimen onthult, wordt hij een hoofddoelwit en wordt hij over de hele wereld opgejaagd door psychopathische ex-collega Lloyd Hansen en internationale huurmoordenaars.

Pathé Thuis

Nobody has to know

Na een beroerte en zonder herinneringen aan zijn verleden, ontmoet Phil Millie die op een woestijnachtig deel van Isle of Lewis woont. Zij zal hem weldra zijn diepste geheim toevertrouwen: ze waren verliefd.

Disney+

Only Murders in the Building (seizoen 2)

Drie vreemden die een obsessie delen voor waargebeurde misdaad, raken er plots in verwikkeld. Na de schokkende dood van Arconia bestuursvoorzitter Bunny Folger, doen Charles, Oliver & Mabel alles om haar moordenaar te ontmaskeren.

Amazon Prime Video

Anything’s Possible

Anything’s Possible is een heerlijk modern Gen Z coming-of-age-verhaal dat Kelsa volgt, een zelfverzekerde middelbare scholiere die trans is, terwijl ze door het laatste jaar navigeert. Wanneer haar klasgenoot Khal een oogje op haar krijgt, verzamelt hij de moed om haar mee uit te vragen, ondanks het drama dat hij weet dat het kan veroorzaken. Wat volgt is een romance die de vreugde, tederheid en pijn van jonge liefde laat zien.

HBO Max

Rap Sh!t (seizoen 1)

In deze serie komen twee van elkaar vervreemde schoolvrienden uit Miami weer bij elkaar om een rapgroep te vormen. Ga mee met Shawna en Mia als ze het proberen te maken in de rapscene, terwijl ze trouw blijven aan zichzelf.