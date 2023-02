Streaminggids week 9 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

Een nieuwe week en weer een nieuw overzicht van de leukste en nieuwste films, series en documentaires op de streamingsdiensten. Dit vind je nieuw op Netflix, Disney+ en andere streamingsdiensten in week 9 van 2023.



Netflix

Framed! A Sicilian Murder Mystery (seizoen 2)

Nadat twee nutteloze tv-technici op een moordplek zijn gestuit, brengt elke stap die ze zetten om te voorkomen dat ze verdachten worden hen in nog grotere problemen.

Formula 1: Drive to Survive (seizoen 5)

Coureurs, managers en teameigenaren leven in de snelle straten – zowel op als naast het circuit – tijdens een moordend seizoen van Formule 1 racen.

Too Hot To Handle Duitsland (seizoen 1)

Lana stuurt dit keer een groep duitse singles naar het Too Hot To Handle huis waar zij allen de verleiding van seks moeten weerstaan. Lukt dat dan verdienen zij een geldbedrag van 200.000 euro maar of dat deze singles lukt?

Outer Banks (seizoen 3)

Een hechte groep tieners ontdekt een lang verborgen geheim, waardoor een keten van illegale gebeurtenissen ontstaat die hen meeneemt op een avontuur dat ze nooit zullen vergeten.

Disney+

The Mandalorian (seizoen 3)

Na de val van het Galactische Rijk heeft de wetteloosheid zich door het heelal verspreid. Een eenzame revolverheld baant zich een weg door de uithoeken en verdient zijn brood als premiejager.

Pathé Thuis

Close

Twee dertienjarigen zijn altijd ongelooflijk hecht geweest, maar ze raken van elkaar verwijderd nadat de intimiteit van hun relatie in twijfel wordt getrokken door schoolgenoten. Een emotioneel transformerend en onvergetelijk portret van het kruispunt van vriendschap en liefde, identiteit en onafhankelijkheid, en liefdesverdriet en verwerking.

Amazon Prime Video

All-in: Team Jumbo-Visma (seizoen 1)

Het wielerteam van Jumbo-Visma wordt een jaarlang gevolgd in deze documentaire op Amazon Prime. Neem een kijkje achter de schermen van deze succesvolle wielerploeg.

Videoland

Incognito

Videoland komt met een nieuwe crimeserie; Incognito. Undercover-agent Felix infiltreet in het leven van Lize, dat roept traumatische herinneringen op. Wat volgt is een strijd op leven en dood.

HBO Max

Last Week Tonight with John Oliver (seizoen 10)

Een satirische blik van een half uur op het nieuws, de politiek en de actualiteit met John Oliver.