Streaminggids week 7 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

Voor de tweede volle week van februari staan er weer een aantal nieuwe series en films op het menu. Deze films en series vind je vanaf week 7 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

A Girl and an Astronaut (seizoen 1)

De terugkeer van een astronaut na een verdwijning van 30 jaar doet een verloren liefde herleven en wekt de interesse van een bedrijf dat wil weten waarom hij niet ouder is geworden.

Perfect Match (seizoen 1)

De beroemdste single sterren van Netflix’ unscripted serie worden naar een tropisch paradijs gebracht in een poging liefde te vinden. Terwijl ze concurreren om een relatie aan te gaan, spelen de koppels die het beste bij elkaar passen koppelaar door andere koppels uit elkaar te halen en ze op date te sturen met gloednieuwe singles die ze uitnodigen naar de villa. Zullen ze betere matches creëren, of juist chaos?

The Flash (seizoen 9)

Nadat een deeltjesversneller een vreemde storm veroorzaakt, wordt CSI Investigator Barry Allen getroffen door de bliksem en raakt in coma. Maanden later ontwaakt hij met de kracht van supersnelheid, waardoor hij zich als een onzichtbare beschermengel door Central City kan bewegen.

Ted

John Bennett, een man wiens kinderwens om zijn teddybeer tot leven te wekken is uitgekomen, moet nu kiezen tussen het behouden van de relatie met de beer of zijn vriendin, Lori.

Pathé Thuis

Girl Picture

De beste vriendinnen Mimmi en Rönkkö steunen elkaar onvoorwaardelijk. Ze willen een avontuurlijk leven leiden, vol ervaringen en passie. Emma daarentegen heeft haar hele leven aan het kunstschaatsen gegeven. Niets staat tussen haar en succes in. Maar wanneer de meisjes elkaar ontmoeten, opent het leven hele nieuwe wegen, en schieten ze allemaal in nieuwe richtingen.

Good Luck to You, Leo Grande

Nancy Stokes kent geen goede seks. Hoe dan ook, Nancy, een gepensioneerde onderwijzeres, is er vrij zeker van dat ze het nooit heeft gehad, maar ze is vastbesloten daar eindelijk iets aan te doen. Ze heeft zelfs een plan: Het plan omvat een anonieme hotelkamer en een jonge sekswerker die zich Leo Grande noemt.

Disney+

Mila in the Multiverse (seizoen 1)

Mila is 16 jaar oud en beleeft het avontuur van haar leven door het multiversum te reizen op zoek naar haar moeder, Elis. Tijdens haar reis komt ze oog in oog te staan met The Operators, een mysterieuze en gevaarlijke groep die alle universums wil uitroeien. Ze zal het tegen hen op moeten nemen om het uitgestrekte multiversum te redden.

Videoland

Young Sheldon (seizoen 5)

Het verhaal over het vroege leven van kindergenie Sheldon Cooper, later te zien in The Big Bang Theory.

HBO Max

The Last of Us (seizoen 1)

Twintig jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd, wordt Joel, een doorgewinterde overlever, ingehuurd om Ellie, een 14-jarig meisje, uit een onderdrukte quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus wordt al snel een brute, hartverscheurende reis, als ze beiden de Verenigde Staten moeten doorkruisen en op elkaar zijn aangewezen om te overleven.