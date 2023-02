Een nieuwe week met weer nieuwe series, docus en films. Deze films en series vind je vanaf week 6 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

My Dad the Bounty Hunter (seizoen 1)

Een intergalactische premiejager brengt zijn vaderschap tot nieuwe extremen wanneer zijn twee kinderen per ongeluk met hem meeliften naar de ruimte en zijn missie verpesten.

Viking Wolf

Nadat ze getuige is geweest van een gruwelijke moord op een feestje in haar nieuwe woonplaats, krijgt een tiener vreemde visioenen en bizarre verlangens.

You

Een gevaarlijk charmante, intens obsessieve jongeman gaat tot het uiterste om zich te mengen in het leven van degenen voor wie hij in de ban is.

Bullet Train

De onfortuinlijke huurmoordenaar Ladybug is vastbesloten om zijn werk vreedzaam te doen na één van de vele mislukte opdrachten. Het lot kan echter andere plannen hebben, want Ladybug’s laatste missie zet hem op een ramkoers met dodelijke tegenstanders uit de hele wereld.

No Strings Attached

Emma is een drukbezette arts die een schijnbaar perfecte afspraak maakt wanneer ze haar beste vriend Adam een relatie aanbiedt met één regel: Geen verplichtingen. Maar wanneer een flirt een ding wordt, kunnen seksvrienden dan wel beste vrienden blijven?

Pathé Thuis

Firebird

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog vormt een verwarde soldaat een verboden driehoeksverhouding met een gedurfde gevechtspiloot en zijn vrouwelijke kameraad in de gevaarlijke omgeving van een Sovjetluchtmachtbasis.

Mrs. Harris Goes to Paris

Een Londense schoonmaakster uit de jaren vijftig wordt verliefd op een haute couture jurk van Christian Dior en besluit alles op het spel te zetten voor deze waanzin.

Disney+

Damned Saint (seizoen 1)

Reinaldo’s vrouw verkeert in een vegetatieve toestand, wat hem doet besluiten haar te euthanaseren om haar uit haar lijden te verlossen. Maar als door een wonder ontwaakt ze. Reinaldo wist het niet, maar hij werd op dat moment gefilmd. Samuel, een mislukte pastoor, biedt Reinaldo – die nu verdrinkt in zijn medische schuld – geld aan om predikant te worden, waardoor de atheïst Reinaldo een vreemde en onwaarschijnlijke weg inslaat om religieus leider te worden.

Videoland

Celebrity SAS: Who Dares Wins (seizoen 4)

Twaalf beroemde gezichten beginnen aan een van de zwaarste proeven van hun leven, ten behoeve van Stand Up To Cancer. Ant Middleton en zijn instructeurs houden geen rekening met hun status als beroemdheid.

HBO Max

Wrong Turn

Jen en een groep vrienden gaan de Appalachian Trail bewandelen. Ondanks waarschuwingen om op het pad te blijven, dwalen de wandelaars af – en komen in het land van The Foundation, een verborgen gemeenschap van bergbewoners die dodelijke middelen gebruiken om hun manier van leven te beschermen.

The Last of Us (seizoen 1)

Twintig jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd, wordt Joel, een doorgewinterde overlever, ingehuurd om Ellie, een 14-jarig meisje, uit een onderdrukte quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus wordt al snel een brute, hartverscheurende reis, als ze beiden de Verenigde Staten moeten doorkruisen en op elkaar zijn aangewezen om te overleven.