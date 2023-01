Streaminggids week 5 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

Februari staat voor onze deur en daarmee ook weer een reeks aan nieuwe series, docus en films. Deze films en series vind je vanaf week 5 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

Gunther’s Millions (seizoen 1)

Een hond met een trustfonds is niet het vreemdste deel van dit verhaal. Gunther’s excentrieke verzorger leefde ook een luxe leven – met een cult-achtige entourage.

Viking Wolf

Nadat ze getuige is geweest van een gruwelijke moord op een feestje in haar nieuwe woonplaats, krijgt een tiener vreemde visioenen en bizarre verlangens.

I Will Be Your Bloom (seizoen 1)

Asuka had ooit haar doel bereikt om lerares te worden, maar na een afschuwelijke misser geeft ze haar droomberoep op en raakt ze extreem in zichzelf gekeerd. In een studentenhuis wordt ze herenigd met haar vroegere student Dan. Als leraar moedigde Asuka hem aan om voor zijn dromen te gaan. Geïnspireerd door Dan’s leiderschap in een boyband en zijn passie om zijn droom waar te maken, hervindt ook Asuka de passie die ze in haar tijd als lerares had en komt ze in het reine met haar eigen falen.

Bekijk op Netflix vanaf woensdag

No Strings Attached

Emma is een drukbezette arts die een schijnbaar perfecte afspraak maakt wanneer ze haar beste vriend Adam een relatie aanbiedt met één regel: Geen verplichtingen. Maar wanneer een flirt een ding wordt, kunnen seksvrienden dan wel beste vrienden blijven?

Bullet Train

De onfortuinlijke huurmoordenaar Ladybug is vastbesloten om zijn werk vreedzaam te doen na één van de vele mislukte opdrachten. Het lot kan echter andere plannen hebben, want Ladybug’s laatste missie zet hem op een ramkoers met dodelijke tegenstanders uit de hele wereld.

Pathé Thuis

Black Warrant

Een semi-gepensioneerde special ops-moordenaar en een DEA-agent kruisen elkaar op afzonderlijke missies om een cyberterroristische organisatie te stoppen. Die heeft een gevaarlijke machine gebouwd die het elektriciteitsnet dreigt aan te vallen en een wereldramp dreigt te veroorzaken.

Disney+

Black Panther: Wakanda Forever

Koningin Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye en de Dora Milaje vechten om hun natie te beschermen tegen ingrijpende wereldmachten in de nasleep van de dood van koning T’Challa. Terwijl de Wakandanen zich inspannen om hun volgende hoofdstuk te beginnen, moeten de helden samen met de hulp van Oorlogshond Nakia en Everett Ross een nieuw pad uitstippelen voor het koninkrijk Wakanda.

Videoland

The Revenant

In de jaren 1820 gaat een grensbewoner, Hugh Glass, op pad om wraak te nemen op degenen die hem voor dood achterlieten na een berenmoord.

HBO Max

Wrong Turn

Jen en een groep vrienden gaan de Appalachian Trail bewandelen. Ondanks waarschuwingen om op het pad te blijven, dwalen de wandelaars af – en komen in het land van The Foundation, een verborgen gemeenschap van bergbewoners die dodelijke middelen gebruiken om hun manier van leven te beschermen.

The Last of Us (seizoen 1)

Twintig jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd, wordt Joel, een doorgewinterde overlever, ingehuurd om Ellie, een 14-jarig meisje, uit een onderdrukte quarantainezone te smokkelen. Wat begint als een kleine klus wordt al snel een brute, hartverscheurende reis, als ze beiden de Verenigde Staten moeten doorkruisen en op elkaar zijn aangewezen om te overleven.