Netflix account delen kost in EU tot 6 euro per maand

Netflix heeft voor verschillende Europese landen bekend gemaakt, welke prijzen gaan gelden voor het delen van je account. Het bedrag verschilt nogal per land en kan oplopen tot een bedrag van 6,00 euro per maand.

Netflix: account delen kost geld

Al langere tijd gaan er berichten rond dat Netflix geld in rekening gaat brengen voor degenen die hun account delen met anderen. Het gaat dan om het delen van het Netflix-account buiten het eigen huishouden, dus mensen die niet op hetzelfde adres wonen. Wanneer er door Netflix gedetecteerd wordt dat het account gedeeld wordt, wordt de accountbeheerder hiervan op de hoogte gebracht. De toegang wordt dan of geblokkeerd, of er moet betaald worden. Eerder liet Netflix al weten hoe er hierop gecontroleerd gaat worden.

In verschillende landen zijn nieuwe regels doorgevoerd, die gebruikers een heffing laten betalen als zij hun account delen. De prijs verschilt (flink) per land, zo wordt duidelijk uit de bekendmaking. Wanneer er een toeslag betaald wordt, kan degene met wie het account gedeeld wordt, Netflix gebruiken op één apparaat tegelijk. De films en series kunnen offline gedownload worden, maar er is slechts toegang voor één profiel. Het is niet mogelijk een account te delen als de hoofdeigenaar van het account zijn of haar Netflix abonnement heeft afgesloten via een provider of een derde partij.

Prijzen

De landen waarvoor nu de nieuwe toeslagen bekend zijn gemaakt, zijn Spanje, Portugal, Nieuw-Zeeland en Canada. Voor Canada wordt omgerekend 5,54 euro per maand gevraagd (7,99 Canadese dollar). In Nieuw-Zeeland is dit een bedrag van omgerekend €4,73 per maand (7,99 Nieuw-Zeelandse dollar). In Portugal ben je met een maandbedrag van 3,99 euro het ‘goedkoopste’ uit. In Spanje ligt de prijs duidelijk hoger met 5,99 euro per maand. Prijzen voor andere landen worden vermoedelijk binnenkort bekend gemaakt.