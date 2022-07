Nieuw op Netflix, Amazon, HBO en Disney+ de komende week (week 31 – 2022)

We zijn weer nieuwe films, series en documentaires op het spoor bij jouw favoriete streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 31 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

How to Train Your Dragon 3

Terwijl Hiccup zijn droom vervult om een vreedzaam drakenutopia te creëren, trekt Toothless’ ontdekking van een ongetemde, ongrijpbare partner de Night Fury aan. Wanneer het gevaar thuis toeneemt en Hiccup’s heerschappij als dorpshoofd op de proef wordt gesteld, moeten zowel draak als ruiter onmogelijke beslissingen nemen om hun soort te redden.

Green Book

Tony Lip, een uitsmijter in 1962, wordt ingehuurd om pianist Don Shirley te rijden op een tournee door het diepe zuiden in de dagen dat de Afrikaanse Amerikanen, gedwongen om alternatieve accommodaties en diensten te vinden als gevolg van de segregatiewetten onder de Mason-Dixon Line, vertrouwden op een gids genaamd The Negro Motorist Green Book.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie

Wanneer een mysterieuze vreemdeling uit de toekomst arriveert met een dreigende waarschuwing, wordt Leo gedwongen op te staan en zijn broers Raph, Donnie en Mikey te leiden in een gevecht om de wereld te redden van een angstaanjagende buitenaardse soort.

The Sandman (seizoen 1)

Het verhaal van Dream, die ontwaakt uit een gevangen sluimer van 105 jaar en op weg gaat om het koninkrijk van de Dromen te herstellen, dat in zijn afwezigheid in chaos is vervallen.

Mission: Impossible – Rogue Nation, Ethan Hunt neemt het op tegen goed opgeleide speciaal agenten.

Bom Dia, Verônica, Onopvallende politieagente is getuige van een zelfmoord, en beslist onderzoek te doen naar twee onopgeloste zaken.

Trainwreck: Woodstock ’99, documentaire over de revival in 1999 die uitliep op geweld en gewonden.

Fast & Feel Love, Kampioen bekers stapelen dealt met zijn liefdesleven terwijl hij ook zijn titel moet verdedigen.

Disney+

Prey

Op de Great Plains in 1719 gaat Naru, een woeste en zeer vaardige Comanche-krijger, op pad om haar volk te beschermen wanneer een onbekend gevaar hen bedreigt. Maar de prooi die ze achtervolgt, blijkt een hoogontwikkeld buitenaards roofdier te zijn met een technisch geavanceerd arsenaal.

Pathé Thuis

The Souvenir: Part II

In de nasleep van haar tumultueuze relatie met een charismatische en manipulatieve oudere man, begint Julie haar liefde voor hem te ontwarren tijdens het maken van haar afstudeerfilm, waarbij ze feiten van zijn zorgvuldig opgebouwde fictie scheidt.

I’m your man

Alma is een wetenschapper in het beroemde Pergamon Museum in Berlijn. Om onderzoeksgelden voor haar studie te krijgen, gaat ze in op een aanbod om deel te nemen aan een buitengewoon experiment. Drie weken lang moet ze samenleven met een mensachtige robot die door zijn kunstmatige intelligentie kan veranderen in haar ideale levenspartner. En dan komt Tom, een machine in menselijke vorm, gemaakt om haar gelukkig te maken.

Amazon Prime Video

Thirteen Lives

Een dramatisering van de redding van een jongensvoetbalteam uit een ondergrondse grot in Thailand.

HBO Max

Pretty Little Liars: Original Sin (seizoen 1)

Twintig jaar geleden werd het arbeidersstadje Millwood door een reeks tragische gebeurtenissen bijna uit elkaar gerukt. Nu, in het heden, wordt een groep ongelijksoortige tienermeisjes gekweld door een onbekende aanvaller en moeten ze boeten voor de geheime zonde die hun ouders twee decennia geleden hebben begaan, en ook voor hun eigen zonde.