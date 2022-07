Facebook heeft nieuw Overzicht-tabblad: tijdlijn in chronologische volgorde

De social media-apps van tegenwoordig hebben allen dat ze alles in een eigen gekozen volgorde tonen, in plaats van in chronologische volgorde. Eerst kwam Instagram al met een optie om berichten in chronologische volgorde te tonen, nu volgt Facebook. We leggen je uit hoe je het ‘Overzichten’ tabblad gebruikt.

Facebook: chronologische volgorde

De app van Facebook toont vanaf nu een nieuwe feed, waarbij er in de navigatiebalk een nieuwe optie is toegevoegd; Overzichten. Doel van deze timeline is dat je hier de berichten in chronologische volgorde kunt terugvinden. Niet die alleen van je vrienden, maar ook van groepen, pagina’s (zoals de DroidApp Facebook-pagina) en meer. Zo kun je ook je favorieten beheren, zodat je daar direct de tijdlijn op volgorde van plaatsing terug kunt vinden.

Volgens Mark Zuckerberg, de CEO van Meta en dus van Facebook, wil het bedrijf dat gebruikers meer controle krijgen over de berichten die ze zien in de tijdlijn. Het startscherm blijft de homepagina waarbij de content die je ziet bestaat uit een samenstelling van berichten, gebaseerd op het algoritme van Facebook. Hier vind je ook de verhalen van je vrienden en kun je natuurlijk je eigen verhaal delen.

Het nieuwe tabblad ‘Overzichten’ wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers. Dit moet in de komende weken voltooid zijn; dus het kan even duren voordat iedereen deze ziet. Eerder bracht Instagram al een optie om Instagram berichten in chronologische volgorde te bekijken.