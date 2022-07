WhatsApp rolt ‘alle emoticons’ uit voor reacties: dit kun je ermee

WhatsApp rolt een verbetering uit voor de reacties. Deze reacties werden onlangs toegevoegd aan de berichtendienst. Vanaf nu hoef je niet meer uit zes emoji’s te kiezen, maar kun je uit alle emoticons kiezen.

WhatsApp reacties met alle emoji

Sinds een maand of twee kunnen we een bericht in WhatsApp ‘liken’ of er een andere reactie op geven. Dit kan door het bericht langer ingedrukt te houden en vervolgens op een emoji te tikken. Echter is het vooralsnog alleen mogelijk om te kiezen uit de zes voorgestelde emoticons, maar dit gaat veranderen. Een veelgevraagde functie wordt toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt om met elke beschikbare emoticon te reageren. Dus of je nou de duim omhoog, de taxi of een eenhoorn kiest, het wordt vanaf nu allemaal mogelijk gemaakt.

WhatsApp heeft bekend dat de functionaliteit vanaf nu uitgerold wordt naar Android en iOS. In de komende weken zal de functie voor iedereen beschikbaar zijn.