WhatsApp gaat mogelijkheid bieden voor afschermen ‘nu online’

Een belangrijke verbetering is onderweg voor WhatsApp. De berichtendienst maakt het nu al mogelijk om af te schermen wanneer je voor het laatst online bent geweest. In de toekomst wordt het ook mogelijk om je online-status te verbergen.

Nu online verbergen in WhatsApp

WhatsApp krijgt steeds meer privacy-opties. In de nieuwste versie van de chat-app zijn aanwijzingen gevonden voor nog meer privacy-instellingen. Sinds langere tijd is het al mogelijk om in te stellen dat niet iedereen je online-status mag zien. Dit betekent dat anderen niet altijd kunnen zien wanneer je voor het laatst online bent geweest. Wanneer je de zichtbaarheid hiervan hebt uitgeschakeld, zien anderen echter wel dat je online bent, op het moment dat je WhatsApp open hebt staan. Best krom natuurlijk. Maar dit gaat mogelijk in de toekomst veranderen.

Wanneer iemand WhatsApp geopend heeft, zie je bovenin beeld ‘Online’ staan. Deze online-status kan niet verborgen of afgeschermd worden voor anderen. Volgens WAbetainfo wordt er door de ontwikkelaars van WhatsApp gewerkt aan een optie om ook deze informatie te verbergen. Het is dan voor iedereen of ingestelde personen helemaal niet zichtbaar of iemand je bericht heeft gelezen, online is geweest, of online is. Wanneer de functie geactiveerd zou worden, kun je bij anderen ook niet zien of ze online zijn.

Het is op dit moment niet bekend wanneer de functie door WhatsApp uitgerold gaat worden.