Google Play bestaat tien jaar, dat viert Google met de introductie van een nieuw logo. Dit gaan we terugzien in bijvoorbeeld de Google Play Store.

Nieuw Google Play logo

Er is een nieuw logo geïntroduceerd voor Google Play. Dit heeft Google aangekondigd vanwege het tienjarig bestaan van Google Play, wat voorheen bekend stond als de Android Market. Overigens is het niet helemaal een tienjarig bestaan, want Google Play werd door Google in maart 2012 geïntroduceerd. Voor Google is blijkbaar de ruimte tussen maart en juli kort genoeg om het nu nog ’te vieren’.

De rebranding van het logo doet een beetje denken aan het nieuwe Chrome logo. Het is platter en voorzien van net wat andere vormen en dimensies. Daarbij zijn de kleuren net wat anders afgesteld en past beter bij de andere logo’s van Google-diensten. In de komende tijd zal het nieuwe logo breed uitgerold worden.