Google Play Store gaat alternatieve betaalmethoden toestaan

Een wijziging wordt doorgevoerd in betalen in de Google Play Store. Google heeft bekend gemaakt dat het alternatieve betaalmethoden gaat toestaan. Dit betekent dat je op meer manieren kunt gaan betalen in de Play Store.

Alternatieve betaalmethodes in Play Store

In Europa gaan er veranderingen doorgevoerd worden rondom het betalen in de Google Play Store. Het wordt voor ontwikkelaars mogelijk om een eigen betaalsysteem te gebruiken. De wijziging geldt specifiek voor de landen in de EEA, wat dus betrekking heeft op de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Hiermee heeft Google alvast een maatregel ingevoerd voordat de wetgeving van de Europese Commissie actief wordt. In die wet staat dat grote techbedrijven hun platformen breder open moeten stellen, om zo de concurrentie te verbeteren.

Game-ontwikkelaars hadden de mogelijkheid al om een eigen betaalmethode te implementeren. Dat wordt vanaf nu dus voor iedere ontwikkelaar mogelijk. Ontwikkelaars zijn daarbij verplicht om Google’s eigen betaalplatform aan te bieden, maar zij kunnen dus ook een eigen platform daarnaast aanbieden. Daarvoor daalt de commissie die aan Google afgedragen moet worden van 15 naar 12 procent.