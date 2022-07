Google Play Store app voor Android krijgt nieuwe zomer-look

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Google Play Store app op je Android-toestel. Vanaf nu zien we wijzigingen in de vormgeving met afgeronde hoeken.

Play Store krijgt afgeronde hoeken

De applicatie van de Google Play Store ziet er vanaf nu iets anders uit. Google heeft een server-side update geactiveerd, waarmee het ontwerp van de interface licht onder handen is genomen. Dit betekent dat er enkele veranderingen op te merken zijn. Groot zijn deze niet, maar het oogt allemaal toch net wat frisser zo voor de zomer.

Wat het meest opvalt zijn de pilvormige knoppen. Bij de knoppen zijn de hoeken gladgestreken en lopen deze rond af. Dit zien we doorn heel de applicatie terug. Niet alleen bij de knoppen in het app-overzicht; om de app te updaten, te verwijderen of te openen, maar ook in het startscherm met alle app-icoontjes. Alles is meer afgerond, in stijl van Material You. Het moet allemaal wat verfijnder eruit zien.