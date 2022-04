Nothing Launcher uitgebracht door fabrikant: te downloaden uit Play Store

Nothing is het relatief nieuwe merk van Carl Pei, voormalig mede-oprichter van OnePlus. Tijdens het event in maart werd bekend dat de Nothing Launcher uitgebracht zou worden voor Android, dat is nu gebeurd.

Nothing Launcher

In de Google Play Store kun je vanaf nu de eerste versie van de Nothing Launcher downloaden; een launcher die ook terug te vinden zal zijn op de eerste smartphone van het nieuwe merk. In maart van dit jaar werd bekend dat Nothing in de zomer met een eigen telefoon komt. Om alvast de boel een beetje op te hypen, kun je op verschillende Android-apparaten alvast dus de launcher downloaden.

De Nothing Launcher is na het downloaden via het menu met instellingen in te stellen, dus niet direct op een handigere manier. Het is een vrij minimalistische launcher met verschillende opties. Zo heb je snel apps gevonden met de zoekfunctie aan de bovenzijde van het menu. Daarbij kun je verschillende opties gebruiken die we uit andere launchers kennen, en zijn er verschillende eigen widgets.

Er is ondersteuning voor aangepaste pictogrampakketten en je kunt de grootte van app-icoontjes dusdanig groot maken, dat je deze nooit meer hoeft te missen. De Nothing Launcher werkt binnenkort voor OnePlus-toestellen. Nu kun je hem al gebruiken als je beschikt over een toestel uit de Samsung Galaxy S21– of S22-serie, de Pixel 5 of de Pixel 6. Op dit moment is het een bèta en zal later een definitieve versie uitgebracht worden.