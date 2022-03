Nothing plant aankondiging voor 23 maart: wat kunnen we verwachten?

Nothing is het merk van voormalig mede OnePlus-oprichter Carl Pei. Het merk heeft eerder al een headset aangekondigd en heeft op 23 maart een nieuwe aankondiging gepland staan. Wat kunnen we verwachten?

Nothing op 23 maart

Misschien zegt de naam ‘Nothing’ je niet direct wat, maar de naam OnePlus waarschijnlijk wel. Het merk is uitgebracht door voormalig mede-OnePlus oprichter Carl Pei. Vorig jaar was er het eerste product van de fabrikant; de Nothing Ear (1), een headset met een transparant ontwerp. Het is nu tijd voor een nieuw product, welke op 23 maart aangekondigd zal worden. Het wordt niet direct duidelijk wat voor nieuw product we gaan zien van Nothing. Wel gaan er al langer berichten rond over de komst van haar eerste smartphone.

Nothing zelf spreekt dus niet uit wat we precies gaan zien, wel heeft het zelf het over “(See/C) The Truth”, met de aankondiging op 23 maart om 14:00 uur GMT. Het is ook goed mogelijk dat we wat langer moeten wachten op de nieuwe telefoon. Voor de aankondiging van de oordopjes werd een crowdfunding gestart, waarna pas een maanden later de headset werd aangekondigd. Mogelijk staat er eerst nog een investeringsronde gepland voor het nieuwe product.