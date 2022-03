OnePlus heeft plannen voor uitbreiding Nord-serie: nieuwe earbuds

Er zijn al verschillende earbuds en headsets verschenen van OnePlus. Nu komt er nieuws binnen over uitbreiding voor de Nord-serie met nieuwe producten.

Earbuds in de Nord-serie

OnePlus doet prima zaken met de Nord-serie. Deze serie bestaat nu nog enkel uit smartphones, maar wordt op termijn uitgebreid met andere producten. Nu zien we OnePlus Nord earbuds. De accessoire is gedeeld door OnLeaks, een bron die bekend zou zijn met de plannen van OnePlus.

OnePlus zou van plan zijn om de Nord-serie uit te breiden; niet alleen met smartphones, maar ook met andere producten. Het eerste nieuwe product moet een audio-product zijn in de vorm van earbuds. Veel bekend is er niet, maar wel dat ze in het zwart zijn met een gouden accent. Daarbij wordt verwacht dat active noise cancellation aanwezig is (ANC).

De OnePlus Nord-serie kenmerkt zich door een aantrekkelijke prijs, zoals we ook afgelopen weekend hadden besproken in de OnePlus Nord CE 2 review. Dat zal ongetwijfeld iets zijn dat we ook terug gaan zien bij de Nord earbuds. Het is niet bekend wanneer de nieuwe headset aangekondigd wordt, maar dat zou wel nog dit jaar moeten gebeuren.